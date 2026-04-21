Señalan los hermanos Wayans estar listos para secuela de ‘Y dónde están las rubias’

El regreso de las hermanas Wilson está más cerca de lo que parece. Los hermanos Marlon Wayans y Shawn Wayans han dejado claro que están listos para retomar una de sus comedias más icónicas: White Chicks ¿Y dónde están las rubias?.
Sin embargo, la secuela tiene una condición clave. El futuro de una posible segunda parte depende directamente del desempeño en taquilla de Scary Movie 6, cuyo estreno está programado para el 5 de junio.
Marlon Wayans fue directo: el proyecto está sobre la mesa. Por su parte, Shawn explicó que todo podría avanzar si el público responde en cines.
En otras palabras, el éxito de esta nueva entrega será el termómetro para medir si el público realmente quiere ver de vuelta a las famosas rubias, detalla elimparcial.com
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Después de estar ausentes en las últimas entregas, los Wayans regresan a la saga que ayudaron a construir junto a Keenen Ivory Wayans.
La nueva película busca combinar a miembros del elenco original con nuevas caras, apostando por reconectar con la audiencia que convirtió a la franquicia en un fenómeno global. Estrenada en 2004, White Chicks se convirtió en un éxito de taquilla al recaudar más de 110 millones de dólares y, con el tiempo, en una película de culto.
Sus escenas, frases y personajes siguen vigentes en la cultura pop, especialmente entre quienes crecieron en los años 2000. Además, Marlon Wayans insinuó que también podría revivir otro clásico Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood, ampliando así la posibilidad de un regreso más amplio de sus comedias más recordadas.
En resumen, si los fans quieren ver a los Wayans de nuevo en acción —y posiblemente de vuelta como las inolvidables hermanas Wilson—, todo apunta a una sola misión: el éxito de Scary Movie 6 en taquilla.