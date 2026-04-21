Señalan los hermanos Wayans estar listos para secuela de ‘Y dónde están las rubias’

El regreso de las hermanas Wilson está más cerca de lo que parece. Los hermanos Marlon Wayans y Shawn Wayans han dejado claro que están listos para retomar una de sus comedias más icónicas: White Chicks ¿Y dónde están las rubias?.

Sin embargo, la secuela tiene una condición clave. El futuro de una posible segunda parte depende directamente del desempeño en taquilla de Scary Movie 6, cuyo estreno está programado para el 5 de junio.

Marlon Wayans fue directo: el proyecto está sobre la mesa. Por su parte, Shawn explicó que todo podría avanzar si el público responde en cines.

En otras palabras, el éxito de esta nueva entrega será el termómetro para medir si el público realmente quiere ver de vuelta a las famosas rubias, detalla elimparcial.com