Señalan posible colaboración de Taylor Swift en ‘Toy Story 5’

Una simple imagen fue suficiente para encender las teorías. Taylor Swift volvió a captar la atención de sus fans luego de que apareciera una misteriosa cuenta regresiva en su sitio web oficial, lo que desató especulaciones sobre un posible nuevo proyecto y una inesperada conexión con Toy Story 5.
Todo comenzó cuando seguidores detectaron un reloj de 48 horas con un fondo azul cielo y nubes blancas, una estética que muchos asociaron de inmediato con el icónico cuarto de Andy en la saga animada.
La cuenta regresiva apareció brevemente a finales de abril y desapareció sin explicación, lo que aumentó aún más el misterio.
Aunque algunos consideran que pudo tratarse de un error técnico o una publicación adelantada por accidente, otros están convencidos de que se trata de una pista intencional. Para muchos fans, no hay duda: algo importante está por anunciarse, detalla quien.com
El detalle que más llamó la atención fue el fondo de nubes, muy similar al de las películas de Toy Story. A partir de ahí, las teorías no tardaron en surgir: ¿podría Taylor Swift estar preparando una canción para la próxima entrega?
Algunos fans también han recordado referencias dentro de su propia discografía, como el tema My Boy Only Breaks His Favorite Toys de su álbum The Tortured Poets Department.
Incluso su reciente aparición con un vestido azul cielo con rayas blancas ha sido interpretada como otra posible pista visual relacionada con la película.
El estreno de Toy Story 5 está programado para el 19 de junio, una fecha que coincide con el aniversario número 20 del sencillo debut de Swift, Tim McGraw.
Además, la banda sonora de la película se lanzará ese mismo día, lo que ha llevado a muchos fans a pensar que esta coincidencia podría no ser casualidad.
Por ahora, no hay confirmación oficial, pero si algo ha demostrado Taylor Swift es que sabe cómo generar expectativa, incluso con los detalles más pequeños.