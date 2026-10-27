Señalan posible colaboración entre ‘El Malilla’ y Belinda

Debido a esto es que El Malilla ha sumado a su lista de canciones grandes colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, por lo que Belinda podría pronto sumarse a esa lista, pero, ¿será que Beli se convierta en ‘Bellaka’ o El Malilla se pase del lado de las baladas?.

Uno de los cantantes más queridos y reconocidos en la música mexicana, especialmente en el género urbano sin duda alguna es Fernando Hernández, mejor conocido como “El Malilla”, quien se ha ganado el cariño y el respeto de muchos de sus colegas sin importar el género musical.

El Malilla continúa abriéndose camino dentro de la música urbana y, en ese recorrido, ha sumado colaboraciones con artistas que tienen una importante base de seguidores. Entre ellas destacan Kenia Os y Danna, por lo que era cuestión de tiempo para que le preguntaran si también le gustaría grabar con Belinda, señala elheraldodemexico.com

Lejos de esquivar el tema, el cantante respondió con entusiasmo y dejó entrever que tiene una propuesta especial para la intérprete de Luz sin gravedad. Además, sus palabras hicieron pensar que la colaboración podría mostrar una faceta diferente de la cantante, con un sonido más cercano al reguetón.

“Yo tengo algo pasado de v... para Beli, todo es cuestión de tiempo, van a ver a una Beli Bellaka, van a ver, van a ver...” dijo El Malilla.

La declaración no pasó desapercibida, especialmente por la referencia a una posible Belinda más bellaka, como suelen decir los seguidores del género urbano.

Y es que la cantante ha experimentado con diferentes estilos musicales a lo largo de su carrera, por lo que una canción con El Malilla podría convertirse en una combinación interesante para sus respectivos públicos.

Sin embargo, el intérprete no reveló el nombre de la canción ni dio una fecha para su posible lanzamiento. Por ahora, sus declaraciones alimentan las expectativas, pero todavía no existe una confirmación oficial de que el tema esté listo para estrenarse.

La posible colaboración no fue la única sorpresa de la entrevista. Los reporteros también quisieron saber si El Malilla asistirá al Beliween 2026, la fiesta de Halloween que Belinda organiza a lo grande y que cada año llama la atención por sus invitados y sus elaborados disfraces.

El año pasado, el cantante no pudo disfrutar de esta celebración porque no vio a tiempo la invitación. Una situación que seguramente no quiere repetir, sobre todo ahora que la pregunta sobre su asistencia volvió a ponerlo en el centro de la conversación.