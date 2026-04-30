Señalan posible colaboración entre Natanael Cano y Santa Fe Klan

La fotografía fue tomada en un estudio de grabación ubicado en Hermosillo, Sonora. En ella se ve a Ángel Quezada (Santa Fe Klan) junto a Natanael Cano en un ambiente de trabajo musical.

Aunque ninguno ha confirmado un proyecto conjunto, los fanáticos ya hablan de una posible unión entre el rap de barrio y los corridos tumbados.

La escena musical en México se mantiene atenta tras la difusión de una fotografía que reúne a Santa Fe Klan y Natanael Cano en un estudio de grabación en Hermosillo, Sonora.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha hecho un anuncio oficial. Tampoco han compartido información sobre una canción, un video o una fecha de lanzamiento. Sin embargo, la imagen ya circula por redes sociales como Twitter, Instagram y TikTok, donde los seguidores han comenzado a especular, señala elimparcial.com

Este posible encuentro profesional ocurre en un contexto personal, Santa Fe Klan ha pasado varias semanas en Hermosillo. Aunque parte de su estancia se ha relacionado con su nueva relación sentimental con la boxeadora Camila Zamorano, vista en el evento Supernova Génesis de Netflix, los indicios apuntan también a una agenda musical activa en la ciudad.

Hermosillo no es un punto geográfico menor para la música regional. En esa ciudad residen figuras como Carín León, y su industria de grabación ha crecido en los últimos años.

Que Santa Fe Klan haya elegido esa ciudad para quedarse varias semanas, y que Natanael Cano haya coincidido con él en un estudio, refuerza la idea de que existe un proyecto en desarrollo.

Sí. En mayo de 2023, ambos artistas fueron vistos juntos en Ciudad Juárez, luego de la cancelación de un festival. En esa ocasión, compartieron en un hotel y tocaron canciones populares como “Los caminos de la vida.

A pesar de esa convivencia, nunca lanzaron una canción oficial. Su relación se mantuvo en el terreno de la amistad y el respeto mutuo, sin material discográfico que los uniera. Por eso, esta nueva imagen en un estudio de grabación representa un paso distinto.

La reacción ha sido inmediata y masiva. En las publicaciones que difundieron la fotografía, los comentarios más repetidos fueron “Se viene rolón”, “Ya se habían tardado”, “Algo más que bien”.

Estos mensajes reflejan un alto nivel de entusiasmo. Los seguidores de ambos géneros ven con buenos ojos la posibilidad de una fusión entre el rap de Santa Fe Klan y el estilo de los corridos tumbados de Natanael Cano.