Señalan posible compromiso entre Cher y su novio Alexander ‘AE’ Edwards

Entre los medios que difundieron la nota están The Mirror y Daily Mail. Esos mismos reportes señalaron que la pareja podría aprovechar el 80 cumpleaños de Cher, el 20 de mayo de 2026, como fecha simbólica para formalizar la unión, señala elimparcial.com

Las versiones iniciales aparecen en medios de entretenimiento que citaron “fuentes cercanas” a la pareja, afirmando que “a Cher no le importa la diferencia de edad y ambos están listos para comprometerse”.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial de Cher ni de Edwards. Además, algunas versiones citan declaraciones contradictorias desde el entorno de la artista.

La noticia sobre un presunto compromiso entre Cher y su pareja Alexander “AE” Edwards circuló en medios internacionales y redes. Según publicaciones de TMZ y The Daily Mail, la ceremonia podría celebrarse en 2026, en torno al cumpleaños número 80 de la cantante (20 de mayo de 2026).

En entrevistas recientes, Cher ha respondido a las críticas por la diferencia de edad con mensajes directos. Frases citadas en reportes incluyen.

“Nadie sabe lo que pasa entre nosotros” y “Nos besamos como adolescentes”, con las que la cantante explicó que su relación se basa en diversión y afecto mutuo. Esas declaraciones aparecen en conversaciones públicas y entrevistas citadas por medios de entretenimiento.

Algunos portales, como Page Six, añadieron que la noticia fue difundida por fuentes anónimas, pero también indicaron que un representante de Cher negó la versión en declaraciones a la prensa, calificando la información como “no verdadera”. Esa negación introduce dudas sobre la veracidad del rumor.

Datos verificables señalan que Cher nació el 20 de mayo de 1946. En 2025 cumplió 79 años y en mayo de 2026 llegará a los 80, mientras que Alexander “AE” Edwards nació el 21 de septiembre de 1986, por lo que tiene 39 años según perfiles públicos y artículos sobre su carrera, por lo que la diferencia de edad entre ambos ronda los 40 años.

Alexander es un ejecutivo musical conocido como vicepresidente de A&R en Def Jam Records y por su trabajo en la industria del hip-hop y la música urbana. Ha colaborado con sellos como Sony Music Publishing y cofundó Last Kings Records junto a Tyga, según perfiles de medios especializados.

No hay un anuncio oficial de compromiso ni de una boda programada. Algunas notas que difundieron el rumor se basan en “fuentes cercanas” y en especulación editorial. Por el contrario, Page Six informó que un representante de Cher calificó la versión como “no verdadera”, lo que obliga a tratar el tema con cautela hasta que haya confirmación directa.