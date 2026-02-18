Señalan posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

La Ciudad de México podría ser escenario de uno de los eventos masivos más importantes del año. En los últimos días, ha comenzado a circular con fuerza la versión de que Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Por ahora no existe un anuncio formal por parte de la cantante, su equipo de representación o las autoridades locales. La información se ha propagado principalmente a través de grupos de fanáticos y cuentas especializadas en eventos masivos, lo que ha generado una mezcla de entusiasmo y cautela entre el público. De concretarse, este show representaría una oportunidad única para miles de personas que no han podido asistir a sus presentaciones con costo. También colocaría a la capital mexicana en la ruta de los espectáculos masivos gratuitos que la artista tiene contemplados en otras latitudes.

De acuerdo con la información que ha circulado en medios y redes sociales, la confirmación oficial del evento podría darse muy pronto. La fecha que se menciona como probable para el anuncio es el próximo 27 de febrero. Ese día, Shakira tiene programada una presentación en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, detalla elimparcial.com Los rumores señalan que durante ese show, la cantante podría aprovechar la atención de sus seguidores y los medios de comunicación para revelar los detalles del concierto gratuito en el Zócalo. Esta estrategia no sería nueva. Varios artistas han utilizado sus propias presentaciones como plataforma para anunciar eventos sorpresa o actividades adicionales en las ciudades que visitan.

🚨Todo parece indicar que SHAKIRA estará brindando un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México el domingo 1ero de marzo...



El anuncio oficial se estaría realizando en su concierto del 27 de febrero en el Estadio GNP#shakira #cdmx #ticketsmx pic.twitter.com/hcJBFtEE8w — Tickets MX (@mx_tickets) February 18, 2026