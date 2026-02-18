Señalan posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

La Ciudad de México podría ser escenario de uno de los eventos masivos más importantes del año. En los últimos días, ha comenzado a circular con fuerza la versión de que Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo capitalino como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Por ahora no existe un anuncio formal por parte de la cantante, su equipo de representación o las autoridades locales. La información se ha propagado principalmente a través de grupos de fanáticos y cuentas especializadas en eventos masivos, lo que ha generado una mezcla de entusiasmo y cautela entre el público.
De concretarse, este show representaría una oportunidad única para miles de personas que no han podido asistir a sus presentaciones con costo. También colocaría a la capital mexicana en la ruta de los espectáculos masivos gratuitos que la artista tiene contemplados en otras latitudes.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
Una publicación compartida por Shakira (@shakira)
De acuerdo con la información que ha circulado en medios y redes sociales, la confirmación oficial del evento podría darse muy pronto.
La fecha que se menciona como probable para el anuncio es el próximo 27 de febrero. Ese día, Shakira tiene programada una presentación en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), uno de los recintos más importantes de la Ciudad de México, detalla elimparcial.com
Los rumores señalan que durante ese show, la cantante podría aprovechar la atención de sus seguidores y los medios de comunicación para revelar los detalles del concierto gratuito en el Zócalo.
Esta estrategia no sería nueva. Varios artistas han utilizado sus propias presentaciones como plataforma para anunciar eventos sorpresa o actividades adicionales en las ciudades que visitan.
🚨Todo parece indicar que SHAKIRA estará brindando un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México el domingo 1ero de marzo... El anuncio oficial se estaría realizando en su concierto del 27 de febrero en el Estadio GNP#shakira #cdmx #ticketsmx pic.twitter.com/hcJBFtEE8w— Tickets MX (@mx_tickets)
February 18, 2026
🚨Todo parece indicar que SHAKIRA estará brindando un concierto gratuito en el zócalo de la Ciudad de México el domingo 1ero de marzo... El anuncio oficial se estaría realizando en su concierto del 27 de febrero en el Estadio GNP#shakira #cdmx #ticketsmx pic.twitter.com/hcJBFtEE8w
Si bien todo debe tomarse con cautela, las especulaciones apuntan a una fecha tentativa: el domingo 1 de marzo de 2026. El horario que se menciona es alrededor de las 20:00 horas, un momento habitual para este tipo de megaconciertos en la Plaza de la Constitución.
Elegir un domingo por la noche podría tener ventajas logísticas y de movilidad para los asistentes. Además, permitiría que el evento no interfiera con las actividades laborales o escolares del día siguiente, aunque esto dependerá de la hora de término y las condiciones de transporte público.
Es importante recordar que estas fechas no han sido confirmadas por ninguna autoridad ni por el equipo de la cantante. La realización de un evento de esta magnitud en el Zócalo capitalino no sería casualidad. Se alinearía con una estrategia más ambiciosa que Shakira parece estar desarrollando para su gira actual.
Uno de los antecedentes más claros es el concierto masivo que tiene previsto ofrecer en la playa de Copacabana, en Brasil. En ese lugar, se busca reunir a más de un millón de personas, emulando presentaciones históricas como la de Madonna.
El Zócalo de la Ciudad de México tiene una tradición sólida en este tipo de eventos. En las últimas dos décadas, ha recibido a figuras internacionales de primer nivel como Paul McCartney, Roger Waters, Los Fabulosos Cadillacs y Grupo Firme.
Estos conciertos han congregado a cientos de miles de personas y han demostrado que la logística es posible, aunque siempre representa un reto mayúsculo para las autoridades y organizadores.
Si Shakira se presenta en el Zócalo, no solo sería un regalo para sus fanáticos, sino que también reforzaría la imagen de la Ciudad de México como sede de eventos culturales globales.
La gira que promociona Shakira actualmente toma su nombre de su más reciente producción discográfica, con la que ha obtenido varios reconocimientos y una gran respuesta del público.
Un show gratuito en el Zócalo no sustituye a esas presentaciones, sino que las complementaría. Permitiría que personas que no pudieron comprar boletos tengan la oportunidad de ver a la artista.