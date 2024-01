“Aunque se aman, toda la terapia de pareja a la que se han sometido simplemente no soluciona algunos de sus problemas”, reveló una fuente exclusiva a Life & Style.

“Feliz cumpleaños a la persona que me desafía e inspira todos los días. La persona que me hace reír, crear y arriesgarlo todo”, escribió la actriz junto con una serie de fotografías de ella con el cantante de SexyBack. “Te amo”, agregó.

Después de cuatro años de noviazgo, Justin Timberlake y Jessica Biel se separaron en 2011 antes de comprometerse ese mismo año. Esta vez, sin embargo, “una ruptura podría ser definitiva”, advierte el informante.

“Parece que se encuentran en una encrucijada”. La pareja ha experimentado varios obstáculos en el camino. El cantante fue acusado de infidelidad por primera vez en 2010, pero no fue hasta 2019 cuando Justin fue fotografiado junto a su coprotagonista de Palmer, Alisha Wainwright, durante una noche de borrachera en Nueva Orleans.

Pero el otoño pasado, Britney Spears lanzó su libro de memorias, The Woman in Me, en el que la cantante de 42 años, reveló la desagradable forma en que Justin se comportó cuando fueron novios, incluido cómo la presionó para que abortara después de que quedara embarazada.

“Las revelaciones del libro de Britney sacaron a relucir más problemas de confianza de Jessica”, dijo la fuente, señalando que la pareja intentó formar un frente unido en la proyección de Trolls Band Together el 16 de noviembre, “pero todos pensaron que era súper calculado. La verdad es que Jessica está cansada de intentar superar las cosas con Justin”.