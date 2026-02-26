$!Señalan posible divorcio entre Pink y Carey Hart, ella lo niega

Pink y el ex piloto de motocross Carey Hart se estarían tras 20 años de matrimonio. La noticia se da a conocer el día, en el que la cantante estadounidense de 46 años celebra su nominación al Salón de la Fama del Rock & Roll, uno de los mayores reconocimientos en la industria musical. Sin embargo, la intérprete de Get the Party Started publicó un video en sus redes sociales para aclarar la situación y advertir a sus fans sobre su propia actualización. “Me acabo de enterar que estoy separada de mi esposo. Gracias por informarme”, ironiza en la grabación. “Como siempre digo. Si no lo oyen de mí, no creas en el rumor. ¡Manténganse atentos! ¡¿Quién sabe qué podría pasar después?!”, escribió junto a la publicación.

De acuerdo con la información difundida por People, la pareja decidió poner fin a su matrimonio de manera privada. Por dicha razón, Pink publicó un video en su cuenta de Instagram para responder ante las especulaciones de su supuesta separación, que ya ha generado amplio eco mediático debido a la duración e historia pública del matrimonio. Pink (cuyo nombre real es Alecia Beth Moore) y Carey Hart se conocieron en los Summer X Games de 2001 y comenzaron una relación que estuvo marcada por altibajos. En 2005 se comprometieron y en enero de 2006 contrajeron matrimonio en Costa Rica, detalla quien.com La historia de amor de Pink y Carey Hart no ha un camino libre de obstáculos. En 2008 ya habían atravesado una separación temporal antes de reconciliarse en 2009, etapa que incluso influyó en parte del proceso creativo de la artista.