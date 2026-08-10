Señalan posible embarazo de Ángela Aguilar

La celebración se realizó el pasado 7 de agosto y reunió a distintos integrantes de la familia Aguilar. Durante la noche hubo música en vivo, mariachis, pastel y varias interpretaciones de los integrantes de la familia, incluido Christian Nodal, quien cantó uno de sus temas más conocidos.

La cantante tomó el micrófono frente a sus familiares e invitados, mientras su esposo la observaba desde una mesa, en una escena que rápidamente comenzó a circular en plataformas como Tik Tok.

Ángela Aguilar volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales después de aparecer junto a Christian Nodal durante la celebración por el cumpleaños número 58 de Pepe Aguilar.

Un regalo musical... Ángela Aguilar celebrando la vida de su padre, @PepeAguilar , en su cumpleaños número 58. Alegría contra con el cariño de tu familia y saberte amado pic.twitter.com/KDrwHc7bx5

Sin embargo, además de los momentos musicales, algunas imágenes de Ángela Aguilar volvieron a provocar especulaciones sobre un posible embarazo, señala elimparcial.com

Usuarios aseguraron haber notado cambios en la apariencia de la cantante y señalaron que durante el festejo no se le vio consumiendo bebidas alcohólicas.

Pepe Aguilar celebró sus 58 años rodeado de familiares y amigos. De acuerdo a redes sociales, la reunión tuvo lugar en un restaurante y estuvo acompañada por música mexicana.

Ángela Aguilar y su hermano Leonardo participaron en las tradicionales “Mañanitas” para su padre. Posteriormente, la cantante tomó el micrófono para interpretar el bolero “Contigo a la distancia”, uno de los momentos que quedó registrado en videos compartidos en redes sociales.

Christian Nodal también tuvo participación musical durante la celebración. El cantante interpretó “Adiós amor” acompañado por mariachis, mientras Pepe Aguilar coreaba la canción desde su mesa.

Otro video mostró a Ángela sentada junto a Nodal durante uno de los momentos de la fiesta. La presencia de ambos volvió a llamar la atención debido a que la pareja había mantenido un perfil más discreto durante las semanas anteriores.

Las especulaciones surgieron principalmente a partir de las imágenes y videos de la celebración familiar.

Ángela apareció durante su interpretación con un vestido largo color marrón oscuro, mientras que algunos usuarios aseguraron notar un cambio en la zona de su abdomen. En redes sociales incluso comenzaron a publicarse comentarios que daban por hecho que la cantante estaría esperando un bebé.

Otros medios también reportaron que algunos internautas relacionaron el aspecto del vestido, determinadas posturas y la apariencia de su abdomen con un supuesto embarazo. A esto se sumó la observación de que no habría consumido alcohol durante el festejo.

No obstante, ninguno de estos elementos confirma un embarazo. La ropa, una fotografía, la postura frente a una cámara o el hecho de que una persona no consuma alcohol no constituyen evidencia para determinar si está embarazada.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han anunciado públicamente un embarazo.

Los rumores sobre una posible maternidad de Ángela no son nuevos. Desde que la relación de la cantante con Nodal comenzó a ocupar titulares, diferentes imágenes, publicaciones y apariciones públicas han provocado especulaciones similares.