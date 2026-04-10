$!Señalan posible embarazo de Selena Gomez

En los últimos días, Selena Gomez se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de una serie de fotografías que detonaron especulaciones sobre un posible embarazo. Aunque no existe confirmación oficial, las imágenes han sido ampliamente comentadas y analizadas por usuarios en distintas plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, generando diferentes posturas. Y es que mientras unos señalan un posible embarazo por parte de la actriz, otros simplemente creen que su imagen se debió al vestido que utilizaba.

Las fotografías corresponden a un evento reciente en California, Estados Unidos, donde la artista presentó nuevos productos de su marca Rare Beauty, detalla milenio.com Durante la aparición pública, Gomez lució un vestido rosa metalizado de Prada, el cual rápidamente llamó la atención tanto por su diseño como por ciertos detalles que internautas consideraron “inusuales”. Los rumores sobre el presunto embarazo de Selena Gomez se elevaron luego de que comenzaron a circular imágenes en donde se notó a la cantante mientras se tocaba el abdomen en varias ocasiones.