$!Señalan posible embarazo de Selena Gomez

En los últimos días, Selena Gomez se volvió tendencia en redes sociales tras la difusión de una serie de fotografías que detonaron especulaciones sobre un posible embarazo.
Aunque no existe confirmación oficial, las imágenes han sido ampliamente comentadas y analizadas por usuarios en distintas plataformas como Instagram, TikTok y Twitter, generando diferentes posturas.
Y es que mientras unos señalan un posible embarazo por parte de la actriz, otros simplemente creen que su imagen se debió al vestido que utilizaba.
Las fotografías corresponden a un evento reciente en California, Estados Unidos, donde la artista presentó nuevos productos de su marca Rare Beauty, detalla milenio.com
Durante la aparición pública, Gomez lució un vestido rosa metalizado de Prada, el cual rápidamente llamó la atención tanto por su diseño como por ciertos detalles que internautas consideraron “inusuales”.
Los rumores sobre el presunto embarazo de Selena Gomez se elevaron luego de que comenzaron a circular imágenes en donde se notó a la cantante mientras se tocaba el abdomen en varias ocasiones.
Este comportamiento provocó que algunos usuarios en redes iniciaran teorías y análisis, alimentando la versión de que podría haber bebé en camino.
La viralización del contenido colocó el tema entre las principales tendencias. No obstante, hasta el momento, sigue sin haber información confirmada por parte de la propia Selena Gomez o Benny Blanco.
Los rumores del presunto embarazo de Selena Gomez surgen luego de que su relación con el productor musical Benny Blanco fue criticada porque la artista besó sus pies.
Durante el podcast Friends Keep Secrets, Selena Gomez besó el pie de su pareja mientras conversaban sobre su relación, la música y anécdotas personales.
El momento provocó que Benny Blanco señalará: “Así que verla simplemente besar mi dedo del pie realmente me alegró el día”.