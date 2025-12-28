Señalan posible embarazo de Taylor Swift

En los últimos días, una vez más, surgieron especulaciones en torno a un posible embarazo de Taylor Swift con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce.

La chispa de esta nueva ola de rumores fue un comentario hecho por el reconocido podcaster Bill Simmons, quien durante una transmisión sugirió que Kelce podría estar “teniendo un hijo con Taylor Swift”.

Esta frase —lanzada en el contexto de una crítica sobre el desempeño futbolístico de Kelce— fue interpretada por muchos como una insinuación directa de que la pareja podría estar esperando un bebé, aunque no haya ninguna evidencia concreta que lo confirme.

Cabe destacar que no existe ninguna declaración oficial por parte de Swift, Kelce o sus representantes que confirme un embarazo. Hasta ahora, tanto la cantante como el atleta se han mantenido enfocados en sus carreras y en los compromisos públicos que comparten como pareja, señala elimparcial.com