Señalan posible embarazo de Taylor Swift

En los últimos días, una vez más, surgieron especulaciones en torno a un posible embarazo de Taylor Swift con su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce.
La chispa de esta nueva ola de rumores fue un comentario hecho por el reconocido podcaster Bill Simmons, quien durante una transmisión sugirió que Kelce podría estar “teniendo un hijo con Taylor Swift”.
Esta frase —lanzada en el contexto de una crítica sobre el desempeño futbolístico de Kelce— fue interpretada por muchos como una insinuación directa de que la pareja podría estar esperando un bebé, aunque no haya ninguna evidencia concreta que lo confirme.
Cabe destacar que no existe ninguna declaración oficial por parte de Swift, Kelce o sus representantes que confirme un embarazo. Hasta ahora, tanto la cantante como el atleta se han mantenido enfocados en sus carreras y en los compromisos públicos que comparten como pareja, señala elimparcial.com
Did Bill Simmons just reveal Taylor Swift is pregnant? https://t.co/C6U0w4f2Vx pic.twitter.com/fqCSws31SX— Awful Announcing (@awfulannouncing)
December 22, 2025
El comentario que reavivó los rumores surgió durante un episodio del podcast de Bill Simmons, analista deportivo y fundador de The Ringer. En medio de una crítica al momento que atraviesa Travis Kelce con los Kansas City Chiefs, Simmons lanzó una serie de afirmaciones que rápidamente llamaron la atención fuera del ámbito deportivo.
Durante su análisis, el podcaster sugirió que Kelce habría solicitado ausentarse del equipo alegando una presunta lesión, insinuando que dicha situación estaría relacionada con un asunto personal de gran relevancia. En ese contexto, Simmons dejó escapar una frase que desató la especulación:
“Travis está teniendo un hijo con Taylor...y ahora quiere tomarse un descanso”, expresó.
El conductor no presentó pruebas ni citó fuentes directas que respaldaran su declaración, pero añadió que, a su juicio, el ala cerrada estaría atravesando un momento de cambios importantes en su vida personal, lo cual —según él— explicaría tanto su bajo rendimiento reciente como la supuesta intención de ausentarse temporalmente del equipo por una lesión.
Las palabras del podcaster fueron interpretadas por muchos usuarios en redes sociales como una confirmación implícita de un embarazo, pese a que Simmons nunca afirmó contar con información oficial ni privilegiada, y sus comentarios se dieron en un tono especulativo dentro de un análisis deportivo.
Hasta el momento, ni los Kansas City Chiefs, ni Travis Kelce, ni el entorno de Taylor Swift han confirmado que exista una lesión relacionada con un permiso especial o un embarazo en curso.