Señalan posible embarazo de Zendaya

La actriz viste un abrigo negro y en ciertos momentos coloca las manos sobre su abdomen, lo que encendió la especulación de algunos usuarios.

El video fue publicado en X por la cuenta @ialmostdowey y superó los 3 millones de visualizaciones en pocas horas. En la grabación, Zendaya aparece observando a Tom Holland mientras él filma una escena como Spider-Man .

La especulación resurgió después de la filtración de un clip de 55 segundos tomado del set de Spider-Man 4 , el cual se viralizó rápidamente.

En medio del entusiasmo por el compromiso, otro tema volvió a dominar la conversación digital: los rumores de un supuesto embarazo de Zendaya.

Zendaya y Tom Holland se convirtieron nuevamente en tendencia global este año, no por un proyecto cinematográfico, sino por su vida personal.

El comentario que acompañó al video decía: “No me pueden engañar. Está muy embarazada”. A partir de allí, miles de personas comenzaron a interpretar detalles como, su postura y la manera en que cubría el vientre, la apariencia de su rostro, que algunos calificaron como más iluminado.

La gestualidad captada por la cámara. La publicación alcanzó más de 11.9 millones de visualizaciones y generó cientos de comentarios, incluyendo mensajes como “Y es niña” o “Esa pose es muy de primeros meses”.

A inicios de 2025, múltiples fuentes cercanas a la pareja confirmaron que los actores se habrían comprometido en una fiesta privada. Los rumores tomaron mayor fuerza cuando la actriz apareció en la ceremonia de los Golden Globes luciendo un enorme anillo en el dedo anular.

El compromiso fue celebrado por colegas y amigos cercanos, incluyendo a Marisa Tomei, actriz que interpreta a la tía May en el universo de Spider-Man, quien envió felicitaciones a la pareja.

Personas allegadas a la familia señalaron que Holland siempre consideró a Zendaya como “la indicada”, reforzando la idea de que su relación se ha mantenido estable y sólida desde que se hizo pública en 2021.

La pareja, que inició su romance durante las grabaciones de Spider-Man: Homecoming en 2017, continúa avanzando a su propio ritmo. Aunque se han mantenido discretos respecto a su compromiso, fuentes cercanas explican que no tienen prisa por casarse y que están disfrutando la etapa en la que se encuentran.

Incluso Law Roach, el reconocido estilista de Zendaya, comentó que la actriz está enfocada en sus próximos proyectos y que la planeación de la boda “aún no ha comenzado”.

La expectación alrededor de su futuro como pareja sigue creciendo, y mientras los seguidores preguntan constantemente por su posible fecha de boda, la realidad es que ambos están concentrados en sus carreras profesionales y próximos estrenos, como Spider-Man: Brand New Day, programado para julio de 2026.

Los rumores sobre un supuesto embarazo no son nuevos para Zendaya. En 2022, la actriz fue víctima del famoso prank “Krissed”, en el que circuló un falso video que simulaba mostrar una ecografía publicada por la actriz, pero que terminaba con un clip de Kris Jenner bailando. A pesar de la broma, el rumor se volvió tendencia y obligó a Zendaya a pronunciarse en Instagram.