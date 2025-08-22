La octava y aparentemente última película de la franquicia Misión: Imposible, titulada La Sentencia Final , llegó a las salas el pasado 23 de mayo de 2025 con la promesa de cerrar una era de adrenalina, espionaje y acrobacias inverosímiles.
Sin embargo, lo que debía ser un triunfo en taquilla terminó convirtiéndose en una de las producciones más caras y menos rentables de la historia contemporánea del cine.
El rodaje de La Sentencia Final tuvo un costo de 400 millones de dólares, cifra que la ubica como la cuarta película más cara jamás realizada. A ello se añadieron 150 millones en promoción y mercadotecnia, elevando la inversión total a 550 millones. Para alcanzar el equilibrio, Paramount Pictures necesitaba que la cinta recaudara entre 800 y mil millones a nivel global.
La película protagonizada por Tom Cruise apenas consiguió 596.5 millones de dólares en todo el mundo. Aunque obtuvo el mejor arranque de la saga con 64 millones en su primer fin de semana, los ingresos netos para el estudio se calcularon en solo 253 millones. Las pérdidas se estiman entre 200 y 300 millones.
Tom Cruise no solo volvió a encarnar al agente Ethan Hunt, también fue el productor principal. Su compromiso con la franquicia fue absoluto: financió “burbujas sanitarias” durante la pandemia con recursos propios y realizó él mismo las secuencias más peligrosas, como colgarse de un biplano en pleno vuelo y sumergirse con un traje de 56 kilos para una escena submarina, señala quien.com
La trama continúa los sucesos de Sentencia Mortal (2023). Ethan Hunt y su equipo combaten a “La Entidad”, una inteligencia artificial que ha corrompido el ciberespacio y amenaza con provocar una guerra mundial. La clave para detenerla yace en un submarino ruso hundido donde se esconde su código fuente. Hunt debe impedir que Gabriel, su antagonista, tome el control de esta IA mientras el mundo oscila entre la verdad manipulada y el caos digital.
El elenco reunió a veteranos y nuevas incorporaciones, como Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Angela Bassett, Janet McTeer, Nick Offerman, Mark Gatiss, entre otros.
La filmación enfrentó numerosos contratiempos. Un incendio en Oxfordshire destruyó un set valuado en 2.7 millones de dólares. La huelga de actores de 2023 paralizó la producción durante ocho meses.
Se construyó un submarino de 25 millones y un tanque de agua que tardó 15 días en llenarse. Paramount presentó La Sentencia Final como el desenlace de Ethan Hunt. Sin embargo, rumores de spin-offs y proyectos para streaming mantienen abierta la posibilidad de un regreso en otro formato.