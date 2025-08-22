Señalan posible fracaso de la última entrega de ‘Misión Imposible’ en la taquilla mundial

La octava y aparentemente última película de la franquicia Misión: Imposible, titulada La Sentencia Final , llegó a las salas el pasado 23 de mayo de 2025 con la promesa de cerrar una era de adrenalina, espionaje y acrobacias inverosímiles.

Sin embargo, lo que debía ser un triunfo en taquilla terminó convirtiéndose en una de las producciones más caras y menos rentables de la historia contemporánea del cine.

El rodaje de La Sentencia Final tuvo un costo de 400 millones de dólares, cifra que la ubica como la cuarta película más cara jamás realizada. A ello se añadieron 150 millones en promoción y mercadotecnia, elevando la inversión total a 550 millones. Para alcanzar el equilibrio, Paramount Pictures necesitaba que la cinta recaudara entre 800 y mil millones a nivel global.

La película protagonizada por Tom Cruise apenas consiguió 596.5 millones de dólares en todo el mundo. Aunque obtuvo el mejor arranque de la saga con 64 millones en su primer fin de semana, los ingresos netos para el estudio se calcularon en solo 253 millones. Las pérdidas se estiman entre 200 y 300 millones.