Señalan posible ingreso de Majo Aguilar a clínica, tras consumo de sustancias

Según el periodista, personas cercanas a la cantante intervinieron para asistirla y permitir su internamiento. Cuevas mencionó que una fuente cercana le confirmó que la artista “se rehabilitó” con apoyo de su entorno, señala elimparcial.com

Gabo Cuevas aseguró que Majo Aguilar habría ingresado a una clínica de rehabilitación tras un supuesto episodio vinculado al consumo de sustancias.

Los comentarios surgieron durante la participación del periodista Gabo Cuevas en el programa Dulce y Picosito, retomado por Infobae, donde abordó presuntos incidentes relacionados con la artista.

El entorno de la familia Aguilar se ha visto envuelto en una nueva controversia tras la difusión de rumores sobre la salud y la vida personal de la cantante Majo Aguilar.

En sus declaraciones, Cuevas relató haber visto a Majo Aguilar en una fiesta organizada por una reconocida actriz, describiéndola como “muy perdida”. Aunque evitó especificar el tipo de sustancia consumida, señaló: “No puedo decir que no”.

El periodista narró un episodio concreto que, según su versión, motivó la atención médica de Majo Aguilar. Este hecho habría ocurrido durante la relación de la cantante con Gil Cerezo, en un restaurante bar exclusivo. Según Cuevas, Majo perdió el conocimiento tras un consumo de sustancias, lo que llevó a solicitar una ambulancia.

Cuevas sostuvo que ella salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis y agregó que, a partir de ese incidente, la cantante recibió atención especializada. Aun así, no existe confirmación oficial sobre este relato.

De acuerdo con el periodista, los supuestos problemas personales de Majo Aguilar habrían generado distanciamiento dentro de la familia Aguilar.

Según Cuevas, la relación de la cantante con Pepe Aguilar se habría visto afectada por estos incidentes, especialmente durante su relación con Gil Cerezo.

El periodista sugirió que ciertos comportamientos en fiestas habrían influido en la percepción del patriarca de la familia hacia Majo. La cantante ha declarado en entrevistas previas que mantiene un vínculo cordial con su familia, aunque no cercano ni íntimo.

Reveló que conoció su parentesco con la familia Aguilar hasta los ocho años, al descubrir que su padre era Antonio Aguilar hijo. Las recientes declaraciones de Cuevas aportan un nuevo ángulo a esta distancia familiar, vinculando supuestos problemas de adicción con la percepción de otros miembros de la dinastía.

Hasta el momento, ni Majo Aguilar ni otros integrantes de la familia han confirmado los hechos mencionados por Gabo Cuevas. Por ello, la información difundida permanece en calidad de rumor, sin respaldo oficial.