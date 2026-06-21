Señalan posible romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar

Las recientes imágenes donde aparecen Emiliano Aguilar y Gala Montes juntos en la playa provocan especulaciones y debates en redes sociales, en las que señalan un posible romance entre ambas celebridades. La actriz, reconocida por su participación en Vivir de Amor, publicó una serie de fotografías al lado del hijo mayor de Pepe Aguilar durante un viaje a Cartagena, Colombia, sin ofrecer explicación alguna sobre el motivo de su encuentro. El material, difundido en sus cuentas oficiales, genera dudas sobre el tipo de relación que mantienen y despierta el interés de seguidores y medios de espectáculos.

En las imágenes, Gala Montes aparece con un atuendo atrevido y un escote pronunciado, mientras que Emiliano Aguilar luce ropa clara. Ambos posan sonrientes en lo que parece ser un muelle con el mar de fondo, detalla infobae.com Las fotos no incluyen pie de foto ni comentario, solo muestran a la pareja compartiendo un momento sin aclarar si se trata de un viaje personal, profesional o si forman parte de un grupo de celebridades invitadas a ese destino turístico. Fue el este 21 de junio, cuando Emiliano Aguilar subió un video desde la habitación de un hotel en Cartagena, lo que confirma su presencia en el mismo sitio.

Hasta el momento no se sabe si el viaje es por placer o por compromisos profesionales.