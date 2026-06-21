Señalan posible romance entre Gala Montes y Emiliano Aguilar

Las recientes imágenes donde aparecen Emiliano Aguilar y Gala Montes juntos en la playa provocan especulaciones y debates en redes sociales, en las que señalan un posible romance entre ambas celebridades.
La actriz, reconocida por su participación en Vivir de Amor, publicó una serie de fotografías al lado del hijo mayor de Pepe Aguilar durante un viaje a Cartagena, Colombia, sin ofrecer explicación alguna sobre el motivo de su encuentro.
El material, difundido en sus cuentas oficiales, genera dudas sobre el tipo de relación que mantienen y despierta el interés de seguidores y medios de espectáculos.
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Una publicación compartida por Gala Montes (@galamontes)
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En las imágenes, Gala Montes aparece con un atuendo atrevido y un escote pronunciado, mientras que Emiliano Aguilar luce ropa clara. Ambos posan sonrientes en lo que parece ser un muelle con el mar de fondo, detalla infobae.com
Las fotos no incluyen pie de foto ni comentario, solo muestran a la pareja compartiendo un momento sin aclarar si se trata de un viaje personal, profesional o si forman parte de un grupo de celebridades invitadas a ese destino turístico.
Fue el este 21 de junio, cuando Emiliano Aguilar subió un video desde la habitación de un hotel en Cartagena, lo que confirma su presencia en el mismo sitio.
Para el día siguiente, Montes publica las imágenes donde ambos aparecen juntos, lo que da pie a que usuarios en Instagram y Twitter se pregunten si entre ellos existe algo más que una amistad o trabajo en conjunto.
El interés en la posible relación entre Emiliano Aguilar y Gala Montes aumenta por el contexto familiar de cada uno. Aguilar, de 32 años, sostiene un distanciamiento con su padre, el cantante Pepe Aguilar.
De acuerdo con declaraciones públicas, Emiliano ha señalado sentirse menospreciado frente a sus medios hermanos: Aneliz, Leonardo y Ángela. “Siempre me hizo menos que a los demás”, afirma en redes sociales, lo que refuerza la percepción de conflicto familiar.
Por su parte, Gala Montes, de 25 años, mantiene desde hace años una relación tensa con su madre, Crista Montes de Oca. Ambas han protagonizado discusiones y acusaciones en redes y programas de espectáculos, generando un entorno mediático que acompaña cada paso de la actriz.