Señalan posible romance entre Kim Kardashian y el piloto de F1 Lewis Hamilton

Los rumores comenzaron a intensificarse después de que se diera a conocer que Kim Kardashian y Lewis Hamilton coincidieron en el Estelle Manor, un lujoso resort ubicado en los Cotswolds, una zona frecuentada por celebridades que buscan privacidad durante sus viajes de descanso.

Los últimos años, Hamilton ha sido relacionado previamente con distintas figuras públicas, mientras que, en el caso de Kardashian, este sería uno de los primeros rumores sentimentales relevantes desde su mediática relación con Pete Davidson, que terminó hace cuatro años.

Los rumores sobre una posible relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzaron a tomar fuerza luego de que ambos fueran vistos en un exclusivo resort en Inglaterra.

De acuerdo con testigos y reportes, ambos habrían llegado al mismo hotel por separado. Entre los detalles que llamaron la atención fue una cena privada y una reserva en el spa del hotel, donde, según una fuente, “tenían programado un masaje en pareja y tuvieron las instalaciones solo para ellos”.

Para evitar levantar sospechas, Kim y Lewis habrían salido del lugar por separado. Aunque no existe confirmación oficial de que compartieran tiempo juntos en privado, la coincidencia en un entorno tan exclusivo fue suficiente para desatar especulaciones entre seguidores y medios, quienes rápidamente viralizaron la información en redes sociales.

La cercanía entre Kardashian y Hamilton no es nueva. El piloto británico ha formado parte desde hace años del círculo social de la familia Kardashian-Jenner y mantiene una relación amistosa tanto con Kris Jenner como con Kendall Jenner, con quien incluso llegó a ser vinculado sentimentalmente en el pasado. A lo largo del tiempo, Hamilton ha coincidido con la familia en distintos eventos públicos y encuentros privados.

Kim y Lewis se conocen al menos desde 2014, cuando ambos asistían a compromisos sociales acompañados de sus entonces parejas, Kanye West y Nicole Scherzinger. Desde entonces, han tenido apariciones esporádicas dentro de los mismos círculos de celebridades.

Este antecedente ha llevado a que su reciente coincidencia en el Reino Unido sea interpretada por algunos como el reflejo de una relación que se ha construido de manera gradual a lo largo de los años.

Hasta el momento, ni Kim ni Lewis han confirmado o desmentido los rumores sobre un posible romance. Ambos han optado por mantener el silencio en sus redes sociales y continúan con sus agendas profesionales sin hacer referencia a la situación.

La falta de una postura oficial ha alimentado aún más la conversación pública y la especulación en torno a su relación, especialmente entre seguidores y medios de espectáculos.

Cabe recordar que tanto Kardashian como Hamilton han sido vinculados en el pasado con distintas figuras públicas en historias que, en varios casos, nunca llegaron a confirmarse. Por ahora, la supuesta relación permanece en el terreno de los rumores.