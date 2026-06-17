Señalan posible romance entre Shakira y el actor mexicano Manuel García Rulfo

En videos que circulan en redes sociales se aprecia a la pareja bailando salsa en el club El Floridita, en Hollywood. Totalmente despreocupados y entre los asistentes del lugar, Shakira y Manuel sacaron sus mejores pasos de baile, señala quien.com

Posterior a la revelación de las imágenes, surgieron diversas especulaciones en torno a la naturaleza de su relación. Sin embargo, las últimas horas se han difundido videos que confirman que pasaron una noche de diversión juntos.

Tras la circulación de una serie de fotografías en las que Shakira fue vista saliendo del hotel Sunset Tower en Los Ángeles en compañía del actor mexicano Manuel García Rulfo , los rumores de un posible romance se viralizaron de inmediato, acaparando los titulares de la prensa nacional e internacional.

Para su cita, la pareja eligió un lugar tradicional cubano con orquesta en vivo. El Floridita es una joya emblemática de Hollywood desde su fundación en 1987; inspirado en la famosa bodeguita de La Habana, Cuba.

El lugar alcanzó notoriedad por la recurrente visita del legendario Ernest Hemingway. En el menú, el restaurante bar con vibras caribeñas ofrece platillos y drinks cubanos, de los que seguramente disfrutaron Shakira y Manuel.

Shakira estuvo recientemente en México para la inauguración del Mundial de Fútbol en el Estadio Azteca, donde fue la estrella principal del espectáculo.

Se cree que fue ahí donde pudo haber surgido el primer acercamiento con Manuel, quien es reconocido internacionalmente por su participación en grandes proyectos como la saga de Jurassic World y Pedro Páramo.

En cuanto a sus pasados amorosos, a ella se le vio muy cerca de Lewis Hamilton tras su ruptura con Piqué, sin embargo, en sus últimas declaraciones al respecto confesó que prefería mantenerse soltera y enfocada en sus hijos.

Manuel, por su parte, fue relacionado los últimos meses con la cantante Audrey McGraw, sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial de su relación.

El encuentro entre la colombiana y el mexicano ocurre en un momento especialmente significativo para ambos. Shakira atraviesa una etapa profesional particularmente exitosa gracias a su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y después de haber protagonizado uno de los momentos más comentados de la inauguración del Mundial 2026.

Por su parte, Manuel García Rulfo continúa consolidándose como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en Hollywood gracias al éxito de The Lincoln Lawyer y a su participación en la nueva entrega de Jurassic World.