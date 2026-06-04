Señalan posible ruptura entre Peso Pluma y Kenia Os

A su llegada al evento, un reportero de Ventaneando intentó obtener alguna declaración de Kenia Os. Sin embargo, la intérprete continuó su camino sin detenerse ni responder a los cuestionamientos.

La cantante fue abordada por la prensa en medio de las especulaciones sobre una posible ruptura con Peso Pluma y versiones que apuntaban a una supuesta hospitalización antes de su viaje a España.

Kenia Os optó por quedarse callada antes de hablar sobre su vida personal durante su reciente aparición en los ELLE Style Awards 2026, celebrados en el Real Casino de Madrid.

Pese a ello, la cantante siguió avanzando sin emitir comentario alguno. Ante la falta de respuesta, el corresponsal continuó intentando entablar conversación con la creadora de contenido. “Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Kenia, ¿qué tal, cómo estás? Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras?”, insistió.

La situación se repitió cuando el reportero decidió preguntar directamente sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas relacionados con su relación sentimental y su estado de salud.

Pese a ello, la cantante siguió avanzando sin emitir comentario alguno. Ante la falta de respuesta, el corresponsal continuó intentando entablar conversación con la creadora de contenido. “Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal todo? Kenia, ¿qué tal, cómo estás? Kenia, ¿qué tal?, ¿cómo te encuentras?”, insistió.

La situación se repitió cuando el reportero decidió preguntar directamente sobre los rumores que han circulado en las últimas semanas relacionados con su relación sentimental y su estado de salud.

“Kenia, los rumores que lo hayas dejado con Peso Pluma, ¿es verdad?, después del concierto, ¿qué nos puedes decir? Sobre todo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te recibe Madrid? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Kenia... ¿Qué tal? El hecho de haber estado en el hospital, ¿es verdad? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?”.

A pesar de la insistencia, Kenia Os mantuvo la misma postura y decidió no hacer declaraciones sobre ninguno de los temas.

Las especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Peso Pluma cobraron fuerza a finales de mayo de 2026, luego de que la cantante rompiera en llanto durante una presentación de su gira K de Karma en Monterrey.

Días después, al llegar al aeropuerto de la ciudad, la artista fue cuestionada sobre lo ocurrido y aclaró que sus lágrimas estuvieron relacionadas con la emoción que sintió durante el concierto. Además, pidió que no se generaran conclusiones sobre su vida privada a partir de ese momento.

Sin embargo esta no es la primera vez que la cantante enfrenta este tipo de polémicas. En abril, Kenia Os ya había desmentido rumores de separación y explicó que, aunque las agendas profesionales de ambos suelen complicar el tiempo que pasan juntos, su relación continuaba estable.