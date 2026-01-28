Señalan que ‘Deadpool 4’ podría estar ya en proceso de desarrollo

El futuro de Deadpool dentro del Universo Cinematográfico de Marvel volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que medios especializados en Hollywood reportaran que una cuarta película del personaje estaría en etapa temprana de desarrollo.
De acuerdo con información publicada por Puck News, Ryan Reynolds se encuentra “enfocado de forma inteligente” en trabajar ideas para una nueva entrega de Deadpool, lo que ha sido interpretado como el primer indicio serio de que Deadpool 4 podría estar en camino, aunque todavía sin confirmación oficial por parte de Marvel Studios.
Por ahora, Marvel Studios no ha anunciado formalmente una cuarta película ni ha revelado fecha de estreno, elenco o inicio de rodaje, señala elimparcial.com
Los reportes señalan que el proyecto se encontraría en una fase muy temprana, centrada en desarrollo creativo y posibles conceptos, impulsados principalmente por el propio Reynolds, quien ha sido pieza clave en la construcción cinematográfica del personaje desde la primera entrega.
Esto significa que, aunque el proyecto sí estaría siendo considerado, aún no existe luz verde pública ni inclusión en el calendario oficial del estudio.
El renovado interés por una cuarta entrega se da tras el impacto comercial y mediático de Deadpool & Wolverine, cinta que marcó el regreso del personaje y que se convirtió en uno de los mayores éxitos recientes de Marvel en taquilla.
El desempeño de esa película reforzó la percepción de que Deadpool sigue siendo uno de los personajes más rentables y con mayor conexión con el público, lo que abre la puerta a futuras historias dentro del MCU.
Hasta ahora, Marvel Studios no ha emitido comunicados oficiales sobre Deadpool 4. En reportes previos, fuentes cercanas al estudio habían señalado que el proyecto no figuraba entre las prioridades inmediatas, debido a los ajustes internos del calendario del MCU, aunque el éxito reciente del personaje volvió a colocarlo en el radar.