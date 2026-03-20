Señalan que integrantes de La Arrolladora Banda El Limón no han recibido sus visas de trabajo

La información, que todavía no ha sido confirmada oficialmente por la banda, surgió tras una publicación de la especialista en espectáculos Chamonic, quien señaló que el trámite migratorio sigue en proceso.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y en la industria del regional mexicano, ya que se desconoce si la agrupación podrá cumplir con sus próximas fechas en territorio estadounidense.

La incertidumbre rodea a La Arrolladora Banda El Limón tras conocerse que los integrantes del grupo aún no habrían recibido sus visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos.

“Me acaban de confirmar que a la Banda La Arrolladora aún no les llegan sus visas de trabajo, están en proceso”, afirmó Chamonic a través de sus redes sociales.

Esta no sería la primera vez que La Arrolladora Banda El Limón enfrenta inconvenientes migratorios. Chamonic recordó que en 2025 dos integrantes presuntamente experimentaron problemas con sus documentos al intentar abordar un vuelo hacia Estados Unidos, señala infobae.com

“El año pasado, dos de sus integrantes tuvieron un tema con sus visas al querer subir a su vuelo y les dijeron que no podían porque sus visas no estaban activas”, relató la fuente.

Aunque en ese momento los músicos negaron los hechos y manifestaron su molestia, Chamonic aseguró: “Tres Doritos después, toda la banda está sin visa de trabajo, fueron revocadas”.

En el contexto actual, la presencia de agrupaciones del regional mexicano en Estados Unidos enfrentaría cada vez más obstáculos administrativos.

Chamonic advirtió que La Arrolladora Banda El Limón no sería el único grupo afectado, ya que existen otros artistas del género cuyos trámites migratorios tampoco han sido aprobados.

“Hay otros cantantes del regional a los que no se les han aprobado las visas, luego les cuento a quiénes más”, puntualizó la especialista.

Hasta el momento, La Arrolladora Banda El Limón no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación de sus visas. Se espera que en los próximos días la agrupación confirme o aclare el estatus de sus trámites ante las autoridades de Estados Unidos.