Señalan que Ninel Conde es la mejor pagada en ‘La Casa de los Famosos México’

El salario que perciben los habitantes del reality ha sido, desde el inicio, un tema reservado. Ni la producción ni los propios famosos han confirmado cifras específicas. No obstante, algunos ex participantes de ediciones anteriores han compartido públicamente los montos que recibieron, lo cual ha permitido conocer que los sueldos varían según las negociaciones previas al ingreso.

Su presencia no solo atrajo la atención por su trayectoria artística, sino también por los rumores que comenzaron a circular respecto a las condiciones bajo las cuales aceptó formar parte del programa de Televisa.

Desde su ingreso a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México , Ninel Conde generó gran expectativa entre el público y rápidamente se posicionó como una de las concursantes favoritas.

En el caso de la actual temporada, aún no hay cifras oficiales, pero en redes sociales circulan distintas versiones sobre lo que estarían ganando los integrantes del elenco. La cuenta de espectáculos en X, La Tía Sandra, publicó que Ninel Conde sería la participante mejor pagada, mientras que Priscila Valverde tendría el sueldo más bajo.

De acuerdo con esa fuente, el llamado ‘Bombón Asesino’ recibe aproximadamente 580 mil pesos mexicanos por semana, en contraste con los 50 mil pesos semanales que supuestamente percibiría Priscila Valverde, señala elimparcial.com

A la par de los rumores sobre su sueldo, Ninel Conde también ha generado conversación por un conflicto con su compañero Alexis Ayala, ocurrido durante una de las pruebas semanales del programa. La dinámica consistía en presionar botones distribuidos en diversas zonas de la casa para obtener presupuesto.

Durante esta actividad, Alexis Ayala alzó la voz para pedir a Elaine Haro que se moviera y poder llegar al botón ubicado en el baño. La reacción del actor generó la molestia inmediata de Ninel Conde, quien intervino y lo acusó frente a todos los presentes.

El altercado se viralizó rápidamente en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras algunos cuestionaron la actitud del actor, otros criticaron la postura de la cantante, llegando incluso a pedir su salida del reality.