$!Señalan que ‘Smoke’ es la serie más perturbadora, basada en hechos reales

Inspirada en un caso real, la historia no solo muestra el fuego como crimen a resolver, sino como una metáfora del trauma, cada incendio revela lo que los personajes no pueden nombrar, convirtiéndolo en una llama que lo consume todo.

"Es una serie sobre la destrucción que causan las personas que se mienten a sí mismas. No me refiero a mentirle al mundo ni a los demás, sino a mentirse sobre quiénes son, qué quieren, qué representan realmente. Eso, para mí, es una fuerza destructiva multiplicada por diez”.

“Todos los personajes de la serie, excepto el de John Leguizamo, se mienten a sí mismos y causan muchísimo daño. No quería true crime, pero me interesaba la patología del protagonista, me gustaba que estuviera tan en negación sobre quién es, que realmente cree que es un héroe mientras anda por ahí provocando incendios, y luego escribe un libro sobre un investigador de incendios que persigue a un pirómano que está provocando fuegos muy similares a los reales, con detalles que solo el verdadero pirómano conocería Eso me pareció interesante”, comentó Dennis Lehane.