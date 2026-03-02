Señalan que Tom Holland y Zendaya se casaron en secreto

Zendaya y Tom Holland volvieron a encender rumores tras una inesperada declaración del estilista de la actriz, Law Roach. Durante su paso por la alfombra roja de los SAG Awards 2026, aseguró que la pareja ya estaría casada.

La relación entre Zendaya y Tom Holland vuelve a acaparar titulares tras surgir versiones de una supuesta boda secreta. La revelación llegó de manera inesperada cuando el estilista de la actriz, Law Roach, dejó entrever la noticia durante una entrevista en la alfombra roja de los SAG Awards 2026 con Access Hollywood.

“La boda ya sucedió”, comentó entre risas, antes de añadir: “Te la perdiste”, una frase que desató especulación inmediata entre fans y medios sobre si se trató de una broma o de una revelación inesperada.

Luego de que el periodista preguntara: “¿Es cierto?”, Roach respondió: “¡Es muy cierto!”, riendo.

El mes pasado surgieron nuevos rumores sobre una posible boda secreta después de que Zendaya fuera vista usando un anillo de oro en el dedo anular izquierdo, en lugar del llamativo anillo de diamantes de cinco quilates que había llevado antes, detalla quien.com

Las especulaciones crecieron cuando fotografías publicadas por Page Six mostraron a la protagonista de Dune luciendo el anillo dorado mientras salía por Beverly Hills, acompañada del productor Josh Lieberman.

Zendaya y Tom Holland desataron rumores de compromiso luego de que la actriz apareciera con un anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo durante la alfombra roja de los Premios Globo de Oro 2025.

Según reportes, Holland habría hecho la propuesta entre Navidad y Año Nuevo de 2024, poco después de que la pareja se realizara tatuajes coordinados. Una fuente cercana aseguró que la actriz “no tenía idea” de que el actor planeaba pedirle matrimonio, aunque ambos habían hablado sobre casarse a lo largo de su relación.

La relación entre Zendaya y Tom Holland comenzó a generar rumores desde 2016, cuando ambos trabajaron juntos en Spider-Man: Homecoming.

Un año después, en julio de 2017, una fuente aseguró a la revista People que ya estaban saliendo formalmente. Sin embargo, su romance se confirmó en 2021, cuando la protagonista de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron fotografiados besándose dentro de un carro.