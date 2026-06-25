Señalan que Travis Kelce y Taylor Swift cerrarán Madison Square Garden por su boda

De acuerdo con el New York Times, una solicitud presentada ante la Oficina de Actividades en la Vía Pública de Nueva York contempla la instalación de estructuras temporales y restricciones de acceso en los alrededores del Madison Square Garden entre el 2 y el 4 de julio, señala quien.com

La versión cobró fuerza después de que trascendiera la existencia de permisos para realizar cierres parciales de calles alrededor del venue durante varios días.

Medios estadounidenses aseguran que Taylor Swift y Travis Kelce tienen planeado celebrar su boda el próximo 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Los documentos señalan que el evento tendría una asistencia estimada de entre 500 y 999 asistentes y, aunque no se ha confirmado que el permiso esté relacionado con la boda de Taylor Swift, la coincidencia de fechas y otros indicios detectados por medios estadounidenses han alimentado las especulaciones las medidas que se tomarían para asegurar la privacidad de la pareja y sus invitados a la boda.

Distintas versiones coinciden en que el 3 de julio es la fecha alrededor de la cual giran los preparativos de la ceremonia.

Page Six aseguró que el Madison Square Garden habría bloqueado parte de su agenda para permitir la realización de “un evento privado de gran escala”. Otros reportes sostienen que hoteles cercanos han recibido reservaciones vinculadas a familiares, amigos y personas cercanas a la pareja.

Hasta el momento, ni Taylor Swift ni Travis han confirmado públicamente que el recinto será la sede de su boda.También existen versiones distintas sobre el formato de la celebración.

Algunos medios sostienen que la ceremonia y la recepción se realizarán dentro del Madison Square Garden, mientras que otros afirman que la pareja podría celebrar una ceremonia privada en otro lugar y utilizar el recinto neoyorquino para una fiesta posterior con un mayor número de invitados.

La posible lista de invitados también ha sido objeto de amplia cobertura en la prensa de entretenimiento.

Entre los nombres que distintos medios incluyen como posibles asistentes figuran la cantante Selena Gomez, la modelo Gigi Hadid, el músico Ed Sheeran, las integrantes de HAIM, la actriz Zoë Kravitz y la actriz y cantante Suki Waterhouse.

En el ámbito deportivo, varios reportes mencionan a Patrick Mahomes, Jason Kelce y al entrenador Andy Reid como parte del círculo más cercano al novio.

Otro nombre que ha llamado la atención es el de Blake Lively. Algunos medios aseguran que recibió invitación al evento pese a las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Swift, mientras que otros afirman que su asistencia sigue sin estar definida.