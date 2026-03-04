Señalan romance entre la actriz Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia

Según la revista Quién, la primera aparición los sitúa en Courchevel, en los Alpes franceses, uno de los destinos invernales predilectos de la élite europea y global a finales de año pasado. Poco después, ambos fueron vistos en Punta Mita, el enclave más exclusivo del Pacífico mexicano.

El empresario mexicano ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz británica Emma Watson, en una relación que, aunque no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes, ya suma suficientes apariciones públicas para despertar interés internacional.

Desde diciembre pasado, un nuevo nombre comenzó a escucharse con discreción en ciertos círculos sociales y empresariales: Gonzalo Hevia Baillères .

Recientemente, la historia tuvo un nuevo capítulo en la Ciudad de México. Testigos los ubicaron en distintos spots de la capital, reforzando la idea de que no se trata de encuentros casuales, sino de una relación que evoluciona con naturalidad entre viajes internacionales y agendas profesionales exigentes.

Watson, conocida mundialmente por su papel como Hermione Granger en la saga de Harry Potter. Ha construido una carrera que trasciende el cine. Graduada de Brown University y reconocida por su activismo en favor de la igualdad de género, ha sabido mantener su vida privada con una discreción casi estratégica, detalla quien.com

Él, en cambio, proviene del mundo empresarial y tecnológico. Hevia Baillères ha desarrollado su trayectoria en sectores como la inteligencia artificial y la logística.

Es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México enfocada en tecnologías transformadoras.

Antes impulsó Insaite, una compañía de inteligencia artificial que posteriormente fue vendida, y fundó Lok, una empresa de logística de última milla que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande de América Latina, alcanzando una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

Quienes lo conocen lo describen como un perfil estratégico, curioso y orientado a la innovación, más cómodo en salas de juntas que en alfombras rojas.

Justamente ahí radica el atractivo narrativo: Hollywood y la nueva generación de empresarios tecnológicos mexicanos cruzando caminos en destinos exclusivos, pero sin hacer declaraciones públicas ni protagonizar titulares.

Hasta ahora, la relación permanece en el terreno de los rumores respaldados por apariciones compartidas. Entre playas del Pacífico, nieve alpina y la intensidad cultural de la capital mexicana, la historia parece avanzar con la misma discreción que ambos han sabido cultivar.