El cantante Justin Timberlake se declaró culpable de conducir en estado de ebriedad luego de ser detenido el 18 de junio en la pequeña localidad neoyorquina de Sag Harbor y saltarse una señal de alto y salirse del carril por donde circulaba en su automóvil al regreso de una cena con amigos, reportaron medios estadounidenses.

Un tribunal de Long Island, Nueva York fue testigo de las declaraciones que hizo el cantante, después de que en una primera reunión con las autoridades se declaró no culpable de haber conducido ‘con unas copas de más’.

“Trato de comportarme de acuerdo a estándares muy altos. Este no fue el caso. Me encontré en una situación en la que podía haber tomado una decisión diferente. Aunque solo hayas bebido una copa, no te pongas al volante de un auto, hay muchas alternativas”, dijo el cantante a medios de comunicación después de recibir su condena, de acuerdo con elfinanciero.com.

El juez del Tribunal de Justicia de Sag Harbor Village, Carl Irace, condenó al cantante a realizar trabajos comunitarios y le ordenó que hiciera una declaración pública para hacer conciencia en la ciudadanía.

Al ser considerado un cargo menor, además de declararse culpable de lo ocurrido, no irá a la cárcel. El cargo es una violación de tráfico que comporta una multa de entre 300 y 500 dólares, además de una suspensión por 90 días de su licencia de conducir.