“Siempre te he dicho que eres un corazón con patas. Es muy fácil para todos juzgar una reacción que tuviste en un segundo, y eso no te define como persona”, añadió.

“Luego pasó momento en que dirigió sus acciones en contra de Hernández, porque estaba en pánico, fue algo instintivo no intencional, el catalizador de este proceso fue cuando Hernández salió de su vehículo e inició estos eventos, el señor inició este acontecimiento, fue el provocador, si era o no la amenaza el señor Hernández, a Pablo lo movió el pánico”.

Otro elemento que destacó fue el reporte de sentencia, que recomienda una diferenciación con Pablo, el reo, no el actor, porque no había un abogado presente en esa entrevista, solo Pablo el hombre que golpeó a otro hombre y que ha visto su vida destruida, dijo.

“Eso no quita la muerte del señor, pero esto ha destruido la vida entera de Pablo Lyle y lamentablemente un error alimentado por adrenalina, eso no amerita una prolongada sentencia, si la corte expresa sentencia ciertamente no hay riesgo de reincidencia, él no actuó como criminal, sino como un padre sobrecogido por instinto de proteger a su familia”.

Añadió que se estima que la sentencia debe ser de 9 meses a 15 años, y que una persona que no tiene antecedentes puede recibir probatoria.

“Este fue un acto producto de la adrenalina, sin planificación, el otro elemento imparcial en este caso, el oficial de prueba recomendó un año y un día, en cuanto a que puede tener libertad bajo palabra”,

Señaló que si se le da una sentencia larga, no resucitará el señor Hernández, por lo que solicitó que se sentencie a un año y un día.

“Su acto fue instintivo, esto no va a volver a ocurrir, fueron tres segundos, en lo que su mente no pudo determinar de dónde venía el peligro y se impuso la adrenalina”.

Familia de Ricardo Hernández pidió pena máxima

Su hijo, Ricardo Hernández dijo que en cuatro años su familia ha estado esperando el momento en que se haga justicia, proyectaron dos videos con testimonios de su familia, entre ellos la mamá del Juan Ricardo Hernández.

“Solo quiero que sepan los presentes que a solo semanas de cumplirse cuatro años de aquel suceso, ninguno sabe como yo como su hijo y nuestra familia, nos sentimos. Aquel domingo por la noche, me llaman diciéndome que mi padre está en el hospital cuando el día anterior pasamos un rato juntos, no entendía la razón de esta llamada”.

Recordó promesas de familia, manifestó sus sentimientos y pidió la pena máxima para el actor.

Mercedes Arce, su pareja, dijo que su vida no era igual, que tomaba medicamentos para depresión, ansiedad.

Comentó que tenían planeado ir a Cuba tan pronto se casaran, para ir a conocer a su madre y todos sus planes se esfumaron y que todo lo dejaba en manos de Dios, pero que pedía la pena máxima.