Sentencian a tres años y medio de prisión al cantante Sean Kingston

El cantante Sean Kingston, cuyo nombre real es Kisean Paul Anderson, enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida tras ser sentenciado en Florida a 42 meses de prisión federal por su participación en un esquema de fraude electrónico que superó el millón de dólares en pérdidas. La sentencia fue dictada el 15 de agosto de 2025 en un tribunal del sur de Florida, donde también se le impuso un periodo de tres años de libertad vigilada una vez que cumpla su condena. El caso salió a la luz en mayo de 2024, cuando agentes del FBI y una unidad SWAT irrumpieron en la mansión que Kingston rentaba en Fort Lauderdale. En ese operativo arrestaron a su madre, Janice Turner, quien fue señalada como la principal artífice del fraude. Horas después, el artista fue detenido en una base militar en California, donde se presentaba en un evento.

De acuerdo con documentos oficiales del Departamento de Justicia, entre abril de 2023 y marzo de 2024 Kingston y su madre se hicieron pasar por compradores de bienes de lujo como un Cadillac Escalade blindado, relojes de alto valor y una pantalla LED de 232 pulgadas, detalló vanguardia.com Para concretar las operaciones, contactaban a los vendedores a través de redes sociales, en especial Instagram, aprovechando la fama del cantante. Una vez que lograban que entregaran la mercancía, enviaban recibos bancarios falsos como comprobantes de pago. En marzo de 2025, un jurado los declaró culpables de conspiración para cometer fraude electrónico y de cuatro cargos de fraude electrónico. El pasado mes de julio, Janice Turner fue condenada a cinco años de prisión federal, además de tres años adicionales de libertad supervisada. El juez David S. Leibowitz, al dictar sentencia contra el cantante, afirmó que el plan era claramente “premeditado” y que la fama de Kingston no lo eximía, sino que agravaba la situación, pues utilizó su reconocimiento público para dar confianza a las víctimas. Durante la audiencia, el intérprete de Beautiful Girls y Take You There se mostró arrepentido y declaró que “aprendió la lección”. Su abogada, Zeljka Bozanic, lo describió como un artista inmaduro en el ámbito financiero, con “la mentalidad de un adolescente”. También subrayó que parte de la restitución ya había sido cubierta antes de que se presentaran los cargos. Pese a la petición de la defensa para que el cantante pudiera entregarse en una fecha posterior alegando problemas de salud, el juez ordenó su encarcelamiento inmediato. Además, fijó una audiencia posterior en la que se determinará el monto exacto que Kingston deberá devolver a los afectados, cifra que podría superar el millón de dólares.