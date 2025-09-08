Sepultan a Giorgio Armani en ceremonia privada

El modisto italiano Giorgio Armani, que falleció el jueves a los 91 años, se sepultó este lunes 8 de septiembre en la intimidad familiar en un pueblo del norte de Italia, anunció la autoridad local.

“Los funerales privados de Giorgio Armani se llevaron a cabo en la pequeña iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta”, a unos 100 kilómetros al sur de Milán, indicó la Asociación de castillos del Ducado de Parma, Plaisance y Pontremoli.

Giorgio Armani iba con frecuencia a esta pequeña comuna que alberga ya la tumba de su madre.

Los alrededores se mantuvieron bajo puerta “por razones de seguridad y para garantizar la confidencialidad de los funerales, previstos a las 06:30 horas (del centro de México)”, agregó el comunicado publicado en Facebook.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también anunció un duelo en la capital económica italiana para este lunes.

El domingo, miles de personas seguían acudiendo a la capilla ardiente abierta hasta las 18:00 horas (hora local de Italia) en el Armani Teatro de Milán, sede del grupo Armani, en el antiguo barrio industrial de la ciudad.

Asistieron personalidades como el ex primer ministro Matteo Renzi, el compositor Ludovico Einaudi y el presidente del Napoli FC Aurelio De Laurentiis.

Imponentes coronas de rosas se colocaron a la entrada de la sala donde reposó el ataúd.