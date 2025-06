‘Ser papá fue el deseo que siempre tuve’, dice ‘El Lobito de Sinaloa’

Dos años después llega el varón, al que bautizó con el nombre de Jesús, otro gran orgullo para él, y quien también lo he llenado de satisfacciones, siguiendo su propio camino dentro de la medicina, dejando claro que la música no era su camino a seguir.

“Fue una emoción my grande, eso me hizo sentir realizado. Joselyn iba a ser su nombre, y pues yo feliz, porque es una gran hija, y Dios me ha dado la oportunidad de verla realizada, hoy como toda una ingeniera industrial”.

“Yo la verdad, me siento muy bendecido, porque tengo dos grandes hijos, estoy orgulloso de ellos, son dos jóvenes con valores, con la educación que yo recibí de mi padre, con valores bien arraigados como la honradez, honestidad, el trabajo, el respeto. No puedo dejar de lado a mi esposa, ella también ha hecho un gran trabajo como madre, creo que esto ha sido un trabajo en equipo”, resaltó.

Con nuevos proyectos

Con una trayectoria de 32 años, El Lobito de Sinaloa, considera ha vivido carrera en la que ha cumplido y rebasado cada meta que ha propuesto, conservando el estilo que lo ha definido dentro del Regional Mexicano, lo que le ha permitido seguir vigente en el gusto del público.

“A mí me llegó el éxito muy rápido, tenía 19 años cuando lancé el primer disco titulado El Toro Manchado, en 1992, lo que originó que en poco tiempo se me abrieran muchas puertas, oportunidades, que hasta hoy en día me han permitido seguir haciendo lo que me gusta, cantar, estar con el público, a quienes les agradezco infinitamente su apoyo”.

Detalló que en más de tres décadas jamás ha estado alejado de la música, buscando siempre que ofrecer a su público, tanto en México, como en Estados Unidos, donde cuenta con una gran comunidad de seguidores.

Con más de 36 discos en su haber, El Lobito de Sinaloa, continúa forjando un legado musical, lanzando éxito tras éxito, conservando esa esencia que se le caracteriza.

Éxitos como Nadie es eterno, La celda de un loco, y Con cartitas y palabras, Mi cómplice, El Toro Manchado, 14 años nueve meses, Anillo Grabado, Chiquita Bonita, Dile, La playa, entre otras son fiel testimonio del éxito que el artista oriundo de Culiacán ha logrado a lo largo de tres décadas.

Actualmente, El Lobito de Sinaloa se encuentra cumpliendo compromisos de presentaciones pactadas en varios estados del país, la mayoría en eventos masivos, en donde ha visto como nuevas generaciones gustan de su música.

De igual forma, acaba de lanzar un nuevo tema titulado Intento Olvidarte, el cual es de su autoría, además, está próximo a sacar un tema a dueto con dos de sus sobrinos, titulado A mis padres queridos y uno más que lleva por nombre Arriba de 120.

Sus redes sociales

Instagram: ellobitodesinaloa

Facebook: El Lobito de Sinaloa

YouTube: El Lobito de Sinaloa