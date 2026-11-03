Será Becky G, la invitada especial de Karol G, en su regreso a México

Una verdadera sorpresa se llevaron los fanáticos de Karol G luego de que la estrella musical anunciara que Becky G la acompañará durante sus tres presentaciones en Monterrey, como parte de su paso por México con el Viajando por el Mundo Tropitour.

La cantante texana ya había compartido escenario con ‘La Bichota’ en la pasada edición de Coachella, en California, por lo que esta unión es especial para ambas artistas latinas, quienes también colaboraron en la exitosa canción MAMIII, que lanzaron en 2022.

La noticia se confirmó a través del perfil de la empresa OCESA, desde donde también se informó que quedan los últimos boletos disponibles. “¡Becky G llega como invitada especial de Karol G para el Viajando por el Mundo Tropitour en Monterrey!”, los días 6,7 y 8 de noviembre, escribió la empresa de conciertos en sus redes sociales.