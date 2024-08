"Dicen que soy la mala reputación y que me olviden... yo tiro la bendición... yo no sirvo para una relación. Que lo(s) dejo lo quito(s), que soy la perdición... Sé que soy la mala reputación... Tengo un hueco donde va mi corazón”, dice la canción de Belinda.

Belinda quiso mezclar el pop con los corridos tumbados y La Mala no será la excepción, pues tendrá sonidos del regional mexicano y el trap.

El tema se estrenará el jueves 15 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños número 35.

“En mi profesión, hasta que no tienes fama de monstruo, no eres una estrella...’ - Bette Davis”, citó Belinda en un post en Instagram donde agradeció a los participantes que hicieron posible la realización del video que fue grabado en Guanajuato.

También expresa su repudio a quienes no la dejan en paz con su relación con Christian Nodal, de quien se separó desde febrero del 2022; recriminando el acoso mediático que no cesa con cada acción que hace su ex pareja.

“Beli tú no eres así, así como dicen. A la prensa y en los tuits a los haters que dicen y se contradicen mientras yo aquí en el gimnasio haciendo bíceps”, dice la canción. "Hace rato me dejó de emp... si la gente habla mal... otro día normal... estoy acostumbrada si me quieren jo... yo los dejo intentar... y se van a chin...”.

En esta catarsis musical, el tema más personal de su nueva producción discográfica.