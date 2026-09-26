Será BTS huésped de honor en Bogotá, en su primera visita a Colombia

La decisión está relacionada con la llegada del grupo a la capital para dos presentaciones de la gira mundial BTS World Tour: ARIRANG . Las fechas anunciadas para los conciertos son el 2 y 3 de octubre de 2026, aunque los asistentes deberán revisar los canales oficiales de la promotora y de la agrupación ante posibles novedades logísticas.

El anuncio, confirmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, surgió tras una campaña impulsada por la comunidad de seguidores ARMY en el país, que pidió a la Alcaldía preparar un recibimiento institucional para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Bogotá declarará Huéspedes de Honor a los siete integrantes de BTS durante la primera visita de la agrupación surcoreana a Colombia, prevista para sus conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

La visita marcará la primera presentación de los siete artistas en Colombia. También abrirá el recorrido de BTS por Latinoamérica, con presentaciones posteriores previstas en Perú, Chile, Argentina y Brasil, detalla infobae.com

La declaración como huéspedes de honor responde a una solicitud que ARMY Colombia llevó a la administración distrital a través de la iniciativa #BogotáRecibeABTS. Los seguidores promovieron en redes sociales y ante entidades locales una agenda que permitiera convertir el arribo de la agrupación en una actividad con presencia fuera del escenario.

Durante un pronunciamiento sobre los preparativos, Galán destacó el alcance cultural de la visita y la organización de los seguidores del grupo.

“He entendido, además, que BTS es más que una banda”, afirmó el mandatario, quien planteó que la ciudad busca que quienes asistan a los conciertos o viajen a Bogotá tengan una experiencia vinculada con la capital.

La agenda anunciada incluye iluminación en color morado de espacios emblemáticos, como el Palacio Liévano y la Torre Colpatria. El tono está asociado a BTS y a ARMY, nombre con el que se identifica su comunidad internacional de seguidores.

También se mencionó la posibilidad de iluminar otros puntos de la ciudad, aunque ese aspecto no cuenta con una confirmación oficial detallada.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles operativos como los horarios de las rutas, los puntos de acceso al estadio, los cierres viales o los protocolos de ingreso. Esos datos serán determinantes para la organización de los dos conciertos, dado que El Campín concentra una alta afluencia de público en eventos de esta escala.

Los conciertos tendrán un montaje con escenario de 360 grados, pantallas LED y una estructura de gran tamaño. Esa disposición permitiría que el espectáculo tenga visibilidad desde distintos sectores del estadio y exige una operación especial para el montaje técnico, los accesos y la ubicación de los asistentes.

El reconocimiento de Huéspedes de Honor no modifica la agenda artística ni sustituye los requisitos de ingreso a los conciertos. Se trata de una distinción protocolaria que la Alcaldía otorgará como parte de la visita de los artistas.

La medida busca responder a la solicitud de los seguidores y acompañar un evento que reunirá a público local, nacional e internacional en la capital.