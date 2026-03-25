Será Carín León, el primer artista en presentarse en el nuevo estadio de Miami

El “Rugido” de Carín León resonará más fuerte que nunca en Florida. A través de una publicación conjunta con la cuenta @nustadium, el intérprete de Primera Cita confirmó que será el primer artista en presentarse en el nuevo estadio de Miami (presuntamente el estadio del Inter Miami o el nuevo recinto Freedom Park, que ha estado en construcción).

La noticia ha causado un revuelo total en redes sociales, no solo por la magnitud del evento, sino por lo que representa para el género regional mexicano: pasar de llenar auditorios a conquistar estadios de primer nivel en territorio estadounidense.

Según los comentarios y la información que circula en el post oficial, el concierto de Carín León no llegará solo. Se espera un fin de semana épico de deportes y música.

27 de junio: Se rumora un encuentro de fútbol de alto nivel (Colombia vs. Portugal).

28 de junio: Carín León tomará el escenario para inaugurar la faceta de conciertos del estadio, detalla elimparcial.com