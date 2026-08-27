Será Dan Stevens ‘RoboCop’ en la nueva serie de Prime Video

El actor Dan Stevens, conocido por sus papel como Matthew Crawley en la en la aclamada serie de época Downton Abbey y por interpretar a Bestia en la adaptación de La Bella y la Bestia en live action de 2017 junto a Emma Watson, ahora dará vida a Alex Murphy, mejor conocido como RoboCop, en la próxima serie de Prime Video del mismo nombre.
La historia sigue Alex Murphy, un policia de Detroit que es asesinado brutalmente en servicio por una pandilla y posteriormente reconstruido por una poderosa corporación privada como un cíborg indestructible renombrado como RoboCop, cuyo propósito es combatir el crimen.
La película original es de 1987 dirigida por Paul Verhoeven. Con su éxito se derivaron dos secuelas en 1990 (RoboCop 2) y 1993 (RoboCop 3) y un remake moderno de 2014 dirigido por José Padilha, señala milenio.com
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Una publicación compartida por Amazon MGM Studios (@amazonmgmstudios)
Una publicación compartida por Amazon MGM Studios (@amazonmgmstudios)
También, una serie animada de Marvel de 1988 (RoboCop: The Animated Series), una serie en live action de 1994 (RoboCop: The Series) y una miniserie de 2001 (RoboCop: Prime Directives).
La producción lleva en desarrollo un par de años, sin embargo, recibió luz verde hace apena un mes. La serie, escrita y creada por Peter Ocko, contará con ocho episodios y seguirá a un enorme conglomerado tecnológico que persuadirá a la ciudad para incorporar a un poderoso robot a su fuerza policial: dicho robot ha sido dotado con la conciencia de un policía caído: Alex Murphy.
Ocko ejercerá además como showrunner y productor ejecutivo junto a James Wan, Michael Clear y Rob Hackett junto a Blumhouse Atomic Monster, con la coproductora ejecutiva Danielle Bozzone. Ed Neumeier y Michael Miner, coguionistas de la película original de RoboCop, también serán productores ejecutivos.