Pero dejó las decisiones sobre posibles cargos criminales a los fiscales después de entregar los resultados de una investigación de un año en octubre. Ese informe no especificó cómo terminó la munición real en el set de filmación.

“Después de una revisión exhaustiva de la evidencia y las leyes del estado de Nuevo México, he determinado que hay evidencia suficiente para presentar cargos penales contra Alec Baldwin y otros miembros del equipo de filmación’”, dijo Carmack-Altwies.

Baldwin, conocido por sus papeles en 30 Rock y The Hunt for Red October y su imitación del ex presidente Donald Trump en Saturday Night Live, describió el asesinato como un trágico accidente.

Trató de limpiar su nombre demandando a las personas involucradas en el manejo y suministro del arma cargada que le entregaron en el set. Baldwin, también coproductor, dijo que le dijeron que el arma era segura.

En su demanda, Baldwin dijo que mientras trabajaba en los ángulos de la cámara con Hutchins durante el ensayo de una escena, apuntó el arma en su dirección y tiró hacia atrás y soltó el percutor del arma, que se disparó.

La Oficina del Investigador Médico de Nuevo México determinó que el tiroteo fue un accidente luego de completar una autopsia y una revisión de los informes policiales.

Rust Movie Productions continúa cuestionando la base de una multa de 137 mil dólares por parte de los reguladores que dicen que los gerentes de producción en el set no siguieron los protocolos estándar de la industria para la seguridad de las armas de fuego.