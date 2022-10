$!Será el cineasta Ruben Fleischer quien dirija la tercera entrega de ‘Ahora me vez’

Ahora me ves 3 ha fichado al director de Venom y Uncharted , Ruben Fleischer. El cineasta se encargará de la tercera entrega de la franquicia de Lionsgate, que contará con el regreso de los actores Isla Fisher, Morgan Freeman, Mark Ruffalo y Dave Franco.

Ambos hacen un buen equipo para llevar a la gran pantalla la tercera película de la saga cinematográfico de magos e ilusionistas. El director se ha mostrado muy contento con el anuncio. Incluso ha querido compartir unas palabras para todos los fans de la franquicia.

“Hay tres cosas en este mundo que me encantan, la primera es Jesse Eisenberg, la segunda es Woody Harrelson y la tercera es la magia. Tener la oportunidad de trabajar con estos dos talentosos actores, así como el resto del increíble reparto de la película Ahora me ves 3, es un sueño hecho realidad. Soy un gran fanático de las películas de atracos. Me encanta dejarme atrapar por los giros inesperados y el misterio donde nada es lo que parece. Y eso es aún más evidente cuando los ladrones son magos, porque las oportunidades son infinitas”, resaltó.