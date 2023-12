La directora, guionista y actriz estadounidense Greta Gerwig, directora de Barbie, será la presidenta del jurado de la edición número 77 del Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo de 2024, informó la organización en un comunicado.

El festival destacó que Gerwig batió este año todos los récords con Barbie, considerándola una heroína de nuestros tiempos, al desafiar las normas de una industria cinematográfica codificada y de una época que necesita ser cuestionada, además por ser una amante del cine.

Gerwig, que sucede al director sueco Ruben Östlund al frente del jurado de Cannes, se convierte en la primera cineasta americana en ejercer este rol y, con 40 años, es la segunda figura más joven en ocupar esta función tras la actriz Sofía Loren, que lo hizo con 31 años en 1966.

“Amo profundamente las películas. Me encanta hacerlas, me encanta ir a verlas, me encanta hablar de ellas durante horas”, manifestó la también directora de Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019) en el comunicado difundido por Cannes, indicó forbes.com