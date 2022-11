Será Karla Souza galardonada con el premio ‘PRODU’ a la excelencia audiovisual

A través de un comunicado los Premios PRODU informaron que la actriz Karla Souza es una de las figuras mexicanas con gran impacto internacional, siendo parte de grandes elencos en series estadounidenses como How to get away with a murder (Cómo salirse con la suya con un asesinato).

La también productora, que debutó debutó como actriz infantil en 1993, ha actuado en películas tales como De Prada a nada (2011), Nosotros los nobles (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016) y este mes se va a estrenar su nueva cinta La caída, publicó vanguardia.com