$!Será la película ‘Dune 2’ más grande que la primera entrega

De acuerdo a cinemacomisc.com, la franquicia liderada por Denis Villeneuve no puede quejarse. Durante la ceremonia de los Oscar 2022, en la que Will Smith golpeó al presentador Chris Rock, la primera entrega se alzó con hasta seis estatuillas doradas.

“He sido entrenado por Lucasfilm para no revelar ninguna primicia, puedo decir que esta historia es mucho más grande que la primera. He leído el guion y estoy realmente impresionado, más de lo que estaba con la primera parte. Estoy mucho más emocionado. Me reuní con Denis Villeneuve, la diseñadora de producción Patrice Vermette y Paul Lambert el otro día en casa de Denis. Hablamos sobre Dune 2, me volví hacia Denis y le dije que no podía creer que esta gente pagara para que nosotros hiciéramos esto. Puedo asegurarles que la segunda parte es mucho más grande y mejor”, resaltó el director.