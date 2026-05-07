Será Matt Shakman el director de la nueva película de ‘El Planeta de los Simios’

La franquicia de Planet of the Apes sigue creciendo. Se confirmó que el director Matt Shakman será el encargado de dirigir una nueva película para 20th Century Studios, marcando una nueva etapa en la saga.
El guion estará a cargo de Josh Friedman, quien ya trabajó en Kingdom of the Planet of the Apes, mientras que la producción incluirá a Rick Jaffa y Amanda Silver, figuras clave en el desarrollo moderno de la franquicia.
Con más de 15 años de éxito continuo, la saga busca mantenerse vigente con nuevas historias y talento creativo. La era reciente de Planet of the Apes ha sido un fenómeno en taquilla, con más de 2 mil millones de dólares recaudados a nivel mundial.
Su entrega más reciente, Kingdom of the Planet of the Apes, alcanzó cerca de 400 millones de dólares, consolidando el interés del público por este universo, señala elimparcial.com
Matt Shakman es conocido por su trabajo en televisión y cine, incluyendo la serie Wanda Vision y episodios de producciones como Succession, Game of Thrones y It’s Always Sunny in Philadelphia.
Su incorporación sugiere un enfoque más narrativo y estilizado, algo que podría refrescar la saga.
Aunque aún no hay fecha de estreno ni detalles de la historia, este nuevo proyecto apunta a expandir el universo de los simios y mantener viva una de las franquicias más sólidas de la ciencia ficción.
La pasada entrega titulada El Planeta de los Simios: Confrontación (2014) narró la tensa convivencia entre una civilización de simios evolucionados, liderados por César, y un grupo de humanos supervivientes a la gripe simiana diez años después.
A pesar de los esfuerzos de César por la paz, el conflicto surge cuando ambas especies luchan por recursos, desencadenando una guerra por la supremacía de la Tierra.