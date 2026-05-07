Será Matt Shakman el director de la nueva película de ‘El Planeta de los Simios’

La franquicia de Planet of the Apes sigue creciendo. Se confirmó que el director Matt Shakman será el encargado de dirigir una nueva película para 20th Century Studios, marcando una nueva etapa en la saga.

El guion estará a cargo de Josh Friedman, quien ya trabajó en Kingdom of the Planet of the Apes, mientras que la producción incluirá a Rick Jaffa y Amanda Silver, figuras clave en el desarrollo moderno de la franquicia.

Con más de 15 años de éxito continuo, la saga busca mantenerse vigente con nuevas historias y talento creativo. La era reciente de Planet of the Apes ha sido un fenómeno en taquilla, con más de 2 mil millones de dólares recaudados a nivel mundial.

Su entrega más reciente, Kingdom of the Planet of the Apes, alcanzó cerca de 400 millones de dólares, consolidando el interés del público por este universo, señala elimparcial.com