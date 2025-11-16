Será Pamela Anderson, una nueva ‘Chica Almodovar’

La película, que promete ser una de las más comentadas del cine contemporáneo, ya tiene asegurado un equipo de alto nivel.

Esta es la primera vez que el universo de los Almodóvar se asocia con Anderson, una colaboración tan fascinante como improbable que podría estar marcando los primeros pasos de la actriz canadiense como “chica Almodóvar”.

La actriz Pamela Anderson está viviendo un renacimiento profesional estelar. Tras éxitos recientes como The Last Showgirl y Agárralo como puedas , la estrella da un salto inesperado al confirmar su protagonismo en Queen of the Falls , un proyecto con el respaldo de la productora El Deseo, liderada por los icónicos hermanos Agustín y Pedro Almodóvar.

Protagonistas: Pamela Anderson estará acompañada por el actor Guy Pearce. La filmación está programada para el primer trimestre de 2026 y se desarrollará en el imponente escenario natural de las Cataratas del Niágara.

Respecto a la trama, la historia es intensa. Anderson interpretará a una mujer que, tras un encuentro casual, emprende una huida hacia las cataratas junto a un hombre. Este viaje se convierte en un enfrentamiento a sus propias sombras, mezclando temas de amor, libertad y peligro.

Con esta colaboración, Anderson consolida su “dulce momento” de regreso al cine, mientras que los hermanos Almodóvar reafirman su apuesta por el riesgo y la emoción en proyectos internacionales.

Pamela Anderson, actriz, modelo y activista canadiense, nacida el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, Columbia Británica. Es conocida mundialmente por su papel como C.J. Parker en la popular serie de televisión Baywatch (Los Guardianes de la Bahía), que la catapultó a la fama en la década de 1990.

Además de su carrera en la actuación, Anderson ha sido un ícono de la cultura pop, destacándose por su trabajo en la industria de la moda y su participación en campañas de derechos de los animales.

A lo largo de su vida, ha estado involucrada en diversas causas sociales y ambientales, convirtiéndose en una voz prominente en la defensa del bienestar animal. Su vida personal ha estado marcada por relaciones muy publicitadas y controversias, lo que ha mantenido su nombre en los titulares a lo largo de los años.