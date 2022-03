La actriz Sandra Echeverría confirmó a través de su cuenta de Instagram que dará vida a María Félix en la bioserie que producirá TelevisaUnivisión.

La también cantante subió las primeras imágenes en las que se ve caracterizada como ‘La Doña’, una de ellas vestida de negro con collar de cocodrilos y otro con un vestido strapless color rojo.

En esta última imagen, acompañada de las actrices Ximena Romo y Abril Vergara, quienes también darán vida a María Félix, en diferentes etapas de su vida.

“No puedo estar más orgullosa de contarles que efectivamente voy a interpretar a María Félix en la primera serie que retratará su vida a lado de dos hermosas mujeres @ximenalaromo @abrilvergara_a!!”, escribió Echeverría.

“Pellízquenme porque no me la creo! Un personaje icónico de México. Cómo dirían por ahí ‘la mujer que se robó el siglo’. No puedo esperar a que la vean en exclusiva por ViX+”.