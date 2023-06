Las cinco integrantes de Spice Girls podrían reunirse de nuevo tras varios años de no coincidir en algún proyecto. La opción de que Victoria Beckham se suba de nuevo a los escenarios está descartada, pero el hecho de verlas juntas en otro momento es una gran posibilidad.

El diario The Sun se puso en contacto con fuentes cercanas al grupo y al parecer, la producción será muy costosa debido a que requeriría de la intervención de una de las grandes plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime, detalló quien.com

“Es poco probable que un programa como éste vaya a ver la luz en la BBC o en ITV. Tendría un costo muy elevado y lo que se busca, además, es que tenga proyección internacional, ya que las Spice Girls tienen millones de fans en todo el mundo”, comentó una fuente cercana.

Las primeras conjeturas sobre este hipotético documental surgieron directamente del Mel B, conocida como Scary Spice en sus años de mayor popularidad.

La vocalista inglesa reveló hace unos meses que Geri Horner, Mel C, Emma Bunton, la citada Victoria y ella misma se habían reunido con los responsables de The Last Dance, el aclamado documental sobre Michael Jordan, a fin de replicar la fórmula con ellas de protagonistas.

“El director y todo el concepto del documental fue muy, muy bueno; también la forma en que se grabó. Así que nos gustaría tener nuestra propia versión”, explicaba la intérprete al tiempo dejaba entrever que el programa no pasará por alto los choques y rivalidades que se produjeron entre ellas a lo largo de su trayectoria conjunta.