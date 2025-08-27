Serán Enrique Iglesias y Anna Kournikova papás por cuarta vez

Hasta ahora, Enrique Iglesias y Anna Kournikova son papás de tres niños: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco.

Fuentes cercanas a la pareja revelaron a la revista española ¡HOLA! que el cantante y la ex tenista están muy ilusionados con la idea de sumar un nuevo miembro a su familia.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están esperando a su cuarto hijo. Sin embargo, fieles a la idea de mantener su vida familiar lo más privada posible, la pareja no ha querido hacer pública la noticia del embarazo hasta ahora.

Hace unos días, la ex tenista rusa fue captada en Miami llevando a sus tres hijos en su primer día de clases. Las fotos muestran lo mucho que han crecido sus hijos, sin embargo, lo que llamó la atención fue su pancita, que intentó hacer pasar desapercibida bajo una sudadera.

Una semana después de que circularan las imágenes que despertaron sospechas, finalmente se confirmó que Anna Kournikova está embarazada de su cuarto hijo con Enrique Iglesias, detalla quien.com

En las fotografías, en días pasados, la exmodelo fue captada usando shorts negros y otra sudadera holgada que dejaba ver su figura premamá.

Por años se ha especulado que Enrique Iglesias y Anna Kournikova ya contrajeron matrimonio. En 2023, su hermano Julio Iglesias Jr. aparentemente habría confirmado el enlace al asegurar que la pareja celebró una ceremonia íntima con sus familias.

El comentario surgió en el programa español Y ahora Sonsoles, donde el cantante fue invitado para hablar sobre la boda de su media hermana, Tamara Falcó.

En medio de la conversación, terminó revelando lo que parecía ser la confirmación del matrimonio de Enrique y Anna, aunque la pareja nunca se ha pronunciado públicamente al respecto.

“Mi madre me ha visto a mí casarme, a mi hermana Chábeli casarse, ha visto a Ana casarse...Enrique, lo que no hizo es una boda grande”, comentó.

Durante la entrevista, la conductora intentó obtener más detalles sobre la supuesta boda de Enrique Iglesias y Anna Kournikova, sin embargo, al percatarse de que podía haber hablado de más, Julio Iglesias Jr. comentó: “Enrique lleva con Anna 35 años y tienen tres hijos maravillosos”.

Tanto Enrique y Anna suelen ser muy reservados respecto a su vida familiar, en contadas ocasiones el cantante español ha compartido detalles de su vida como papá.

“Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer”, declaró durante la entrega de los 40 Music Awards el año pasado.

Ese mismo momento sirvió también para anunciar un giro en su carrera: en 2024 reveló que dejaría de producir discos completos, aunque continuaría lanzando sencillos y manteniendo sus giras internacionales. Una decisión que, según explicó, le permite equilibrar mejor su faceta profesional con la familiar.