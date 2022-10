$!Serán Shakira y Piqué protagonistas de un nuevo programa de televisión

Las noticias sobre Shakira y Gerard Piqué siguen estando a la orden del día. La ex pareja del momento se ha convertido en el objetivo de la prensa del corazón y lo que no es el corazón. Y no solo de la prensa, también la televisión.

Desde España llegan noticias de un nuevo programa en la pantalla chica donde ambos tendrán un papel muy importante. Fue la periodista Marina Esnal quien confirmaba esta noticia, publicó peopleenespanol.com