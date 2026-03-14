Sergio Mayer confirma su regreso a la Cámara de Diputados y pide disculpas por ausentarse para entrar a La Casa de los Famosos

El actor y productor Sergio Mayer, actualmente diputado federal con licencia, ofreció una disculpa pública luego de la controversia generada por abandonar temporalmente sus funciones en la Cámara de Diputados de México para participar en el reality La Casa de los Famosos.

Luego de las críticas en redes sociales y en el ámbito político, informó que ya inició el proceso formal para regresar a su curul y retomar sus actividades legislativas a partir de la próxima semana.

De acuerdo con infobae.com, el diputado enfrenta un proceso interno dentro de su partido, Morena, que evaluará si su participación en el programa afectó la imagen del instituto político.

Durante declaraciones recientes, Sergio Mayer explicó que ya presentó el oficio correspondiente para reincorporarse a sus funciones legislativas en San Lázaro, señala elimparcial.com.

El diputado señaló que su regreso ocurrirá en los próximos días, con el objetivo de continuar con su trabajo parlamentario y respaldar las reformas impulsadas por el gobierno federal.

El legislador también reiteró que su intención es mantenerse dentro del grupo parlamentario de Morena y no actuar como diputado independiente.

Ante los cuestionamientos sobre su participación en el programa, Mayer explicó que la decisión estuvo relacionada con razones económicas y que se trató de una determinación personal.

El legislador señaló tres puntos centrales para defender su postura: motivación económica, cumplimiento previo y continuidad institucional. Es decir, indicó que su ingreso al programa obedeció a necesidades financieras personales, aseguró que antes de solicitar la licencia asistió a todas las sesiones y votó a favor de las iniciativas de su bancada, y explicó que durante su ausencia el suplente asumió todas las funciones legislativas.