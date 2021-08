Sergio Mayer desea ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

En ese aspecto, el actor confesó que planea seguir adelante, pues quiere ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, publicó Grupo Milenio.

Aunque primero el ex integrante del grupo Garibaldi contó cómo llegó al mundo político.

“A mí nunca me hablaron por ser popular, porque hay gente que es más popular que yo, que tiene más seguidores. Tampoco fue un tema de ocurrencia”.

“Yo quise ser modelo para llegar a ser actor, cuando fui actor conseguí una familia y hace muchos años dije: ‘Quiero hacer política’ y hacer cosas como actor para llegar a ser político, porque mientras más conocido y más famoso eres, más puertas te abres. Yo utilicé el medio artístico para llegar a donde estoy”, aseguró.

Posteriormente, sobre el caso de Héctor Parra, donde Mayer ha apoyado a la presunta víctima, señaló: “Ahora resulta que por apoyar a la víctima estás haciendo tráfico de influencias. (...) Yo no puedo decidir si lo que dice la víctima es verdad o mentira; mi trabajo es escuchar a la víctima y guiarla para que haga la denuncia”.

“Es tan bizarro este México que estamos viviendo y es tan loco, que ahora piden justicia para el presunto violador”, aseveró.

Respecto a la acusación de tener vínculos con criminales, como señaló la periodista Anabel Hernández en el libro Los señores del narco, dijo: “Si hay una investigación en la Fiscalía con mi nombre, ¿por qué no lo demuestra? Ella después medio reculó. (...) Hoy en día, cualquier persona se puede meter para saber si existe una investigación o no. ¿Por qué no dejan de especular? Yo siempre he dado la cara; de todas las acusaciones que me han hecho, no hay una sola cosa que demuestren que sea verdad”.

Aspiraciones políticas de Sergio Mayer

“Es la primera vez que lo voy a decir y yo sé que va a causar mucho ruido, se va a generar: a mí me gustaría ser Senador de la República o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México”, reveló casi al final de la entrevista.

“Dije que quería ser diputado, todo mundo se burló, todo mundo dijo: ‘El striper’, de manera peyorativa. A mí no me da pena haber sido striper, porque es parte de mi carrera, es parte de mi historia, y los stripers se ganan el pan con el trabajo y es válido”.

“Yo quiero dejar huella de algo positivo. Y voy a recibir todas las críticas por haberlo dicho aquí en tu programa, pero no me importa, es lo que más me motiva”, concluyó el actor respecto a su deseo a corto plazo en la política.