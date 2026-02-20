Sergio Mayer pide licencia de la Cámara de Diputados para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Sergio Mayer dejó su lugar en la Cámara de Diputados para entrar a la nueva temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo.

El diputado de Morena solicitó licencia para separarse de manera indefinida de su cargo como diputado federal sin mayores explicaciones sobre su separación del cargo.

El mismo día en que se hizo efectiva la licencia, el actor, productor y cantante apareció como invitado sorpresa al programa de realidad “La Casa de los Famosos”, en la cadena Telemundo, que se caracteriza por tener encerrados a personajes con cierta exposición pública para transmitir en vivo su convivencia y peleas.

El exintegrante del Team Infierno justificó su ingreso, a través de su cuenta de Instagram, donde explicó por qué tomó la decisión de integrarse como habitante a la nueva temporada.