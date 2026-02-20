Sergio Mayer pide licencia de la Cámara de Diputados para entrar a ‘La Casa de los Famosos’

Sergio Mayer dejó su lugar en la Cámara de Diputados para entrar a la nueva temporada de La Casa de los Famosos, de Telemundo.
El diputado de Morena solicitó licencia para separarse de manera indefinida de su cargo como diputado federal sin mayores explicaciones sobre su separación del cargo.
El mismo día en que se hizo efectiva la licencia, el actor, productor y cantante apareció como invitado sorpresa al programa de realidad “La Casa de los Famosos”, en la cadena Telemundo, que se caracteriza por tener encerrados a personajes con cierta exposición pública para transmitir en vivo su convivencia y peleas.
El exintegrante del Team Infierno justificó su ingreso, a través de su cuenta de Instagram, donde explicó por qué tomó la decisión de integrarse como habitante a la nueva temporada.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Sergio Mayer (@sergiomayerb)
Una publicación compartida por Sergio Mayer (@sergiomayerb)
“Me imagino que a estas alturas ya se enteraron de que entré al reality; hoy en día se convirtieron en un fenómeno de la TV con un formato novedoso (...) Es un gran experimento social donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite el respeto, la tolerancia y la inclusión”, declaró en el video de Instagram.
En este tipo de formatos televisivos, dijo, se “desnuda la mente y el alma” para mostrar “los principios, la ética y la moral de artistas e influencers”.
Declaró que aceptó la invitación porque busca mandar un mensaje acerca de la importancia de la cultura latina en Estados Unidos.
“Hoy en día, la coyuntura social y política de México con EU nos invita a hacer una reflexión de ese país, pues con los reality shows podemos mandar mensajes concretos por la importancia de la cultura latina”.
Añadió que la dinámica de La Casa de los Famosos debería ser utilizada para elegir a los candidatos de puestos públicos, pues así los conoce la gente de “mejor manera”.
“Imagina y piensa que este experimento debería ser utilizado para quienes buscamos ser votados como representación popular, conocer de fondo a los candidatos, nos ahorramos tiempo y dinero (...) aquí se ven las personalidades reales, lealtades, compromisos de cada uno de los participantes”.