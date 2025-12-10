Serie de conciertos de Bad Bunny, generan gran poder económico

Bad Bunny no solo regresó, sino que dinamitó Ciudad de México con su aclamado DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Lo que está sucediendo en el Estadio GNP Seguros no es un concierto, es un fenómeno económico, social y cultural que reescribe la historia del espectáculo en vivo en México.

El impacto de Benito Martínez Ocasio va más allá de los hits. Las cifras oficiales revelan la verdadera magnitud de esta gira.

-77 países: Ciudad de México recibirá asistentes que viajaron exclusivamente desde 77 naciones para ver al ‘Conejo Malo’. Esto no solo confirma el alcance global del artista, sino que consolida a la capital como el epicentro del turismo musical en América Latina.

-Locura Nacional: El 45 por ciento del público viene desde otros estados de la República. Esto se traduce en un boost descomunal a la derrama económica, la ocupación hotelera y la movilidad en la CDMX. Bad Bunny es, oficialmente, un motor de turismo interno.

-La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México ha puesto cifras al fenómeno Bad Bunny: se estima que los ocho conciertos de su “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” en el Estadio GNP Seguros generarán una derrama económica monumental de 3 mil 228 millones de pesos.

Derrama Total Estimada: 3 mil 228 millones de pesos

-Venta de Boletos: 2 mil 262 millones de pesos (El rubro principal de ingresos).

-Alimentos y Bebidas: 550.3 millones de pesos (Consumo en restaurantes, bares y cafeterías).

-Ocupación Hotelera: 416 millones de pesos (Se espera una ocupación de entre 80 a 90 por ciento en zonas cercanas al recinto).

Este evento no solo consolida a Ciudad de México como epicentro de entretenimiento en América Latina, sino que actúa como un poderoso motor económico. La Canaco destaca que el impacto dinamiza cadenas de valor en sectores clave como transporte, alimentos y bebidas, y comercio minorista.

Sectores más beneficiados: Restaurantes, bares, servicios turísticos, aplicaciones de movilidad y tiendas de souvenirs.

Se espera una afluencia total de entre 500 mil y 520 mil asistentes durante las ocho fechas de la gira (10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre), con público procedente de la capital, el interior de la República y otros países.

El furor fue predeciblemente épico. Los números de la preventa son un caso de estudio para la industria.

Más de 3 Millones de personas. Esa es la cantidad de fans que ingresaron a la página de Ticketmaster buscando boletos. Una cifra de locura que posiciona a esta serie de conciertos entre los más solicitados en la historia reciente de nuestro país.

El poder de la Generación Z y Millennial: El 60 por ciento de los asistentes tiene entre 18 y 34 años. Bad Bunny es el acto que define a las nuevas generaciones, demostrando su influencia cultural y su capacidad para conectar con la audiencia más joven.

El 59 por ciento de los fans en el mundo viaja al menos una vez al año para asistir a un concierto, y el 68 por ciento gasta lo mismo o más en viajes relacionados con música que en otro tipo de viajes.

El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour es el ejemplo perfecto de cómo un concierto se ha convertido en una “experiencia destino” que mueve economías a escala global.

La alta expectativa por Bad Bunny

Más allá de los números, el show es una declaración artística. El público se sumergirá en un montaje visualmente imponente, con una escenografía diseñada por el propio artista y una propuesta sonora que ha reinventado el género urbano.

Bad Bunny no solo vino a cantar; vino a dejar una marca histórica. La CDMX se rinde ante el “Conejo Malo”, confirmándose como el punto de encuentro para uno de los artistas más influyentes del planeta.